Матье помнит о своих плохих отношениях с руководством «Барселоны»

Защитник лиссабонского «Спортинга» Жереми Матье признался, что у него остались вопросы к руководству «Барселоны», за которую он выступал на протяжении трех лет. По его словам, к его уходу из каталонского клуба приложили усилия президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу и спортивный директор Роберт Фернандес.

«Я отдавал все силы, когда играл за «Барселону». Я провел здесь три года, два из которых были достаточно успешными, а вот последний получился тяжелым. Это стало следствием травм и недоверия ко мне со стороны руководства клуба.

Думаю, что если мне удастся забить гол в игре с «Барселоной», то я его отпраздную только назло Бартомеу и Фернандесу. Они очень плохо ко мне относились. Я уважаю своих экс-партнеров и болельщиков «Барселоны», но к вот к этим людям у меня остались вопросы», – заявил Матье.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Спортинг» – «Барселона» состоится в среду, 27 сентября, в 21:45 по московскому времени.