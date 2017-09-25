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    Матье помнит о своих плохих отношениях с руководством «Барселоны»

    Защитник лиссабонского «Спортинга» Жереми Матье признался, что у него остались вопросы к руководству «Барселоны», за которую он выступал на протяжении трех лет. По его словам, к его уходу из каталонского клуба приложили усилия президент сине-гранатовых Жозеп Бартомеу и спортивный директор Роберт Фернандес.

    «Я отдавал все силы, когда играл за «Барселону». Я провел здесь три года, два из которых были достаточно успешными, а вот последний получился тяжелым. Это стало следствием травм и недоверия ко мне со стороны руководства клуба.

    Думаю, что если мне удастся забить гол в игре с «Барселоной», то я его отпраздную только назло Бартомеу и Фернандесу. Они очень плохо ко мне относились. Я уважаю своих экс-партнеров и болельщиков «Барселоны», но к вот к этим людям у меня остались вопросы», – заявил Матье.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Спортинг» – «Барселона» состоится в среду, 27 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Marca

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    25.09.2017 11:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 25 сентября 2017, 22:58

      Матье, ты не уровень Барсы, смирись.

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