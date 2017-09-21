Матье раскрыл мотивы перехода Неймара в «ПСЖ»

Защитник «Спортинга» Жереми Матье, выступавший ранее в составе «Барселоны», считает, что нападающий Неймар покинул перешел в «ПСЖ» ради получения «Золотого мяча».

«Уверен, что мотивом его ухода из «Барселоны» стало то, что он находился в тени Месси. Не сомневаюсь, Неймар хочет выиграть «Золотой мяч», а сделать это в «Барселоне» у него вряд ли получилось бы. Поэтому принял такое решение», – приводит слова Матье EFE.

Напомним, что трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» обошелся французской стороне в 222 миллиона евро.