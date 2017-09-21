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    Матье раскрыл мотивы перехода Неймара в «ПСЖ»

    Защитник «Спортинга» Жереми Матье, выступавший ранее в составе «Барселоны», считает, что нападающий Неймар покинул перешел в «ПСЖ» ради получения «Золотого мяча».

    «Уверен, что мотивом его ухода из «Барселоны» стало то, что он находился в тени Месси. Не сомневаюсь, Неймар хочет выиграть «Золотой мяч», а сделать это в «Барселоне» у него вряд ли получилось бы. Поэтому принял такое решение», – приводит слова Матье EFE.

    Напомним, что трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» обошелся французской стороне в 222 миллиона евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2017 11:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +833

      Sola 21 сентября 2017, 21:50

      Тогда зачем вообще Неймар переходил в Барсу? И в Реале он был бы в тени Роналду.
      Где бы ни играл бразил, он будет в тени Месси с португальцем.

      0
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      Рейтинг: +95

      rasim05 21 сентября 2017, 16:12

      Золотой мяч, без лиги чемпионов не возможен.Эта Лига Чемпионов будет интересней, будем посмотреть)

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 сентября 2017, 16:06

      Матье видимо тоже Золотой мяч хочет, раз из тени Месси ушел.

      0
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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 21 сентября 2017, 13:10

      Секрет Полишинеля.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 21 сентября 2017, 12:52

      ... Неймар покинул перешел в «ПСЖ»...
      -----------------------------------
      Так он, таки, покинул или всё-таки перешёл? ))

      3
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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 21 сентября 2017, 12:21

      Можно я тоже какую нибудь чушь наговорю и меня в новостных лентах покажут, с заголовком "Сенсация!Стало известно почему Роналду бьет по мячу!"

      3
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 21 сентября 2017, 12:17

      в ближайшие годы золотой мяч ему все равно не светит

      5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 сентября 2017, 12:02

      Вот это приоткрыл завесу тайны!...))

      3
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 21 сентября 2017, 11:59

      Всем это было понятно и без Матье.

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