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Жереми Матье
Статистика
Жереми Матье - статистика
Завершил карьеру
29 октября 1983 (42), Люксо-лес-Бэин
#22 | Защитник
190 см | 85 кг
Франция
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Статистика по турнирам
Лига Европы 2019/2020
Португалия. Примейра 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Португалия. Примейра 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Португалия. Примейра 2017/2018
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Лига Европы 2009/2010
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Франция. Лига 1 2008/2009
Лига Чемпионов 2007/2008
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спортинг
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 5 тур
Спортинг
4 : 0
28.11.2019
ПСВ
1' - 90'
43'
Лига Европы, 3 тур
Спортинг
1 : 0
24.10.2019
Русенборг
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Спортинг
2 : 1
03.10.2019
ЛАСК
1' - 90'
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