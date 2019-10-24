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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спортинг - Русенборг
Спортинг - Русенборг: обзор матча 24 октября 2019
Спортинг
24.10.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа D, 3 тур
1 : 0
Завершен
Русенборг
70'
Я. Боласи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Русенборг
90'
+3
Желтая карточка
М. Йенсен
90'
+2
Желтая карточка
П. Хелланд
Желтая карточка
В. Розье
75'
ГОЛ! 1:0!
Я. Боласи
70'
Желтая карточка
Л. Вьетто
64'
Желтая карточка
С. Коатес
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
40
Ренан Рибейро
ВР
21
Маркос Акунья
ЛЗ
22
Жереми Матье
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
8
Вендел
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
27
Луис Феллипе
ЦФ
Главный тренер
Леонел Понтеш
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
25
Мариус Лундемо
ЦП
31
Майк Йенсен
ЦП
28
Самуэль Адегбенро
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Спортинг
81
Луиш Максимиану
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
4
Тиагу Илори
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
9
Педру Мендеш
ЦФ
Русенборг
1
Арилд Остбю
ВР
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
4-1-2-1-2
40
Рибейро
21
Акунья
22
Матье
4
Коатес
19
Розье
8
Думбия
8
Вендел
11
Боласи
8
Фернандеш
27
Феллипе
10
Вьетто
4-2-2
1
Хансен
6
Хеденстад
4
Региниуссен
3
Ховланд
24
Мелинг
25
Лундемо
31
Йенсен
16
Содерлунд
28
Адегбенро
Остались в запасе
Спортинг
Русенборг
9
Педру Мендеш
ЦФ
26
Кристиан Борха
ЛЗ
81
Луиш Максимиану
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
10
Хесе
ЛВ
Главный тренер
Леонел Понтеш
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
1
Арилд Остбю
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
Остались в запасе
9
Педру Мендеш
ЦФ
26
Кристиан Борха
ЛЗ
81
Луиш Максимиану
ВР
4
Тиагу Илори
ЦЗ
23
Эдуардо Энрике
ЦП
90
Мигель Луиш
ЦП
10
Хесе
ЛВ
Остались в запасе
16
Андерс Трондсен
ЛЗ
1
Арилд Остбю
ВР
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
7
Пал-Андре Хелланд
ЦЗ
16
Андерс Конрадсен
ЦП
Главный тренер
Леонел Понтеш
Статистика матча Спортинг - Русенборг
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
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Спортинг
- : -
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1 : 0
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Русенборг
4 : 1
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0 : 3
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Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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