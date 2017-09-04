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    Матье: «Курение? В футболе я такой не первый и не последний»

    Защитник «Спортинга» Жереми Матье не скрывает свою любовь к сигаретам. По словам игрока, он далеко не первый и не последний футболист, подверженный такой вредной привычке как курение.

    Француз перебрался в лиссабонский клуб из «Барселоны» в минувшее межсезонье в качестве свободного агента.

    «Я отлично ощущаю себя в «Спортинге». В Португалии отсутствует давление, которое оказывалось на меня в Примере. Мои физически проблемы позади и сейчас мое состояние хорошее. Я готов выходить на поле.

    Курение? Я человек, никогда ничего не скрывающий. Не испытываю каких-либо проблем. Не я первый и не я последний курящий футболист. Тем не менее, когда люди видят меня в игре, они довольны», – сказал Матье.

    Источник: Record

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    04.09.2017 13:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 4 сентября 2017, 14:14

      переходи на вэйп. ну, передайте ему кто-нибудь)

      0
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Chesn0k 4 сентября 2017, 14:17

      Вэйп для детей и понтов, которые никогда сигареты не курили.

      5
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 4 сентября 2017, 13:45

      Честный парень.

      0
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