Матье: «Курение? В футболе я такой не первый и не последний»

Защитник «Спортинга» Жереми Матье не скрывает свою любовь к сигаретам. По словам игрока, он далеко не первый и не последний футболист, подверженный такой вредной привычке как курение.

Француз перебрался в лиссабонский клуб из «Барселоны» в минувшее межсезонье в качестве свободного агента.

«Я отлично ощущаю себя в «Спортинге». В Португалии отсутствует давление, которое оказывалось на меня в Примере. Мои физически проблемы позади и сейчас мое состояние хорошее. Я готов выходить на поле.

Курение? Я человек, никогда ничего не скрывающий. Не испытываю каких-либо проблем. Не я первый и не я последний курящий футболист. Тем не менее, когда люди видят меня в игре, они довольны», – сказал Матье.