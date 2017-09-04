Матье: «Курение? В футболе я такой не первый и не последний»

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Защитник «Спортинга» Жереми Матье не скрывает свою любовь к сигаретам. По словам игрока, он далеко не первый и не последний футболист, подверженный такой вредной привычке как курение.
Француз перебрался в лиссабонский клуб из «Барселоны» в минувшее межсезонье в качестве свободного агента.
«Я отлично ощущаю себя в «Спортинге». В Португалии отсутствует давление, которое оказывалось на меня в Примере. Мои физически проблемы позади и сейчас мое состояние хорошее. Я готов выходить на поле.
Курение? Я человек, никогда ничего не скрывающий. Не испытываю каких-либо проблем. Не я первый и не я последний курящий футболист. Тем не менее, когда люди видят меня в игре, они довольны», – сказал Матье.