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    Матье хочет разорвать контракт со «Спортингом»

    Защитник Жереми Матье готов покинуть в это межсезонье лиссабонский «Спортинг», сообщает RR Sapo.

    У 34-летнего футболиста есть действующий контракт, рассчитанный до 2020 года, но 34-летний француз намерен его расторгнуть.

    Ранее клуб покинули Бас Дост, Бруну Фернандеш, Виллиам Карвалью, Желсон Мартиньш, Руй Патрисиу и Даниэль Поденсе. Причиной их ухода стали действия президента клуба.

    В апреле 2018 года функционер запретил посещать тренировки 19 игрокам после вылета «львов» из Лиги Европы. В мае он отстранил от работы тренерский штаб во главе с Жорже Жезушем.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2018 07:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 12 июня 2018, 09:48

      самодур((

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