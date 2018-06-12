Матье хочет разорвать контракт со «Спортингом»

Защитник Жереми Матье готов покинуть в это межсезонье лиссабонский «Спортинг», сообщает RR Sapo.

У 34-летнего футболиста есть действующий контракт, рассчитанный до 2020 года, но 34-летний француз намерен его расторгнуть.

Ранее клуб покинули Бас Дост, Бруну Фернандеш, Виллиам Карвалью, Желсон Мартиньш, Руй Патрисиу и Даниэль Поденсе. Причиной их ухода стали действия президента клуба.

В апреле 2018 года функционер запретил посещать тренировки 19 игрокам после вылета «львов» из Лиги Европы. В мае он отстранил от работы тренерский штаб во главе с Жорже Жезушем.