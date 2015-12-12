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    Энтони Вебер - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Энтони
    Фамилия Вебер
    Команда Кан
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 июня 1987 (35 лет)
    Рост 190
    Вес 80
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реймс 19 1 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2016 Был в запасе Реймс (Реймс) 4:1 Лион (Лион)
    07.05.2016 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:0 Реймс (Реймс)
    22.04.2016 1' -57' Ницца (Ницца) 2:0 Реймс (Реймс)
    55'
    16.04.2016 1' -76' Труа (Труа) 2:1 Реймс (Реймс)
    09.04.2016 1' -90' Реймс (Реймс) 2:1 Нант (Нант)
    02.04.2016 1' -90' Ренн (Ренн) 3:1 Реймс (Реймс)
    24.01.2016 1' -90' Реймс (Реймс) 1:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    16.01.2016 1' -90' Газелек (Аяччо) 2:2 Реймс (Реймс)
    09.01.2016 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:3 Тулуза (Тулуза)
    12.12.2015 Был в запасе Реймс (Реймс) 1:1 Ницца (Ницца)
    02.12.2015 1' -22' Генгам (Генгам) 1:2 Реймс (Реймс)
    41'
    28.11.2015 1' -90' Реймс (Реймс) 2:2 Ренн (Ренн)
    21.11.2015 1' -90' Монпелье (Монпелье) 3:1 Реймс (Реймс)
    12'
    07.11.2015 1' -90' Реймс (Реймс) 1:2 Газелек (Аяччо)
    66'
    31.10.2015 1' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 3:0 Реймс (Реймс)
    25.10.2015 1' -90' Реймс (Реймс) 0:1 Монако (Монако)
    25.09.2015 1' -90' Реймс (Реймс) 1:0 Лилль (Лилль)
    12'
    19.09.2015 1' -90' Реймс (Реймс) 1:1 ПСЖ (Париж)
    12.09.2015 1' -90' Тулуза (Тулуза) 2:2 Реймс (Реймс)
    29.08.2015 1' -90' Реймс (Реймс) 4:1 Лорьян (Лорьян)
    22.08.2015 1' -90' Нант (Нант) 1:0 Реймс (Реймс)
    57'
    16.08.2015 1' -90' Реймс (Реймс) 1:0 Марсель (Марсель)
    09.08.2015 1' -90' Бордо (Бордо) 1:2 Реймс (Реймс)
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