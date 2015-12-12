Энтони Вебер - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Энтони
|Фамилия
|Вебер
|Команда
|Кан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|190
|Вес
|80
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Энтони
|Фамилия
|Вебер
|Команда
|Кан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июня 1987 (35 лет)
|Рост
|190
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реймс
|19
|1
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.05.2016
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|4:1
|Лион (Лион)
|07.05.2016
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:0
|Реймс (Реймс)
|22.04.2016
|1' -57'
|Ницца (Ницца)
|2:0
|Реймс (Реймс)
|55'
|16.04.2016
|1' -76'
|Труа (Труа)
|2:1
|Реймс (Реймс)
|09.04.2016
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Нант (Нант)
|02.04.2016
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|3:1
|Реймс (Реймс)
|24.01.2016
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|16.01.2016
|1' -90'
|Газелек (Аяччо)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|09.01.2016
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:3
|Тулуза (Тулуза)
|12.12.2015
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|02.12.2015
|1' -22'
|Генгам (Генгам)
|1:2
|Реймс (Реймс)
|41'
|28.11.2015
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:2
|Ренн (Ренн)
|21.11.2015
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|3:1
|Реймс (Реймс)
|12'
|07.11.2015
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:2
|Газелек (Аяччо)
|66'
|31.10.2015
|1' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|3:0
|Реймс (Реймс)
|25.10.2015
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Монако (Монако)
|25.09.2015
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Лилль (Лилль)
|12'
|19.09.2015
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:1
|ПСЖ (Париж)
|12.09.2015
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|29.08.2015
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|4:1
|Лорьян (Лорьян)
|22.08.2015
|1' -90'
|Нант (Нант)
|1:0
|Реймс (Реймс)
|57'
|16.08.2015
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Марсель (Марсель)
|09.08.2015
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:2
|Реймс (Реймс)