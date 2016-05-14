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Джамель Бакар
Статистика
Джамель Бакар - статистика
Завершил карьеру
6 апреля 1989 (37)
#21 | Нападающий
183 см | 76 кг
Франция | Коморские острова
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Товарищеские матчи 2009
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монпелье
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Монако
2 : 0
14.05.2016
Монпелье
80' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Нант
0 : 2
17.04.2016
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Монпелье
0 : 2
08.04.2016
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Генгам
2 : 2
02.04.2016
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
ПСЖ
0 : 0
05.03.2016
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
3 : 0
27.02.2016
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Анжер
2 : 3
20.02.2016
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
0 : 1
02.02.2016
Марсель
85' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Газелек
0 : 4
30.01.2016
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Марсель
2 : 2
06.12.2015
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лион
2 : 4
27.11.2015
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
3 : 1
21.11.2015
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Бордо
0 : 0
18.10.2015
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Монпелье
1 : 2
12.09.2015
Сент-Этьен
1' - 46'
Франция. Лига 1, 4 тур
Труа
0 : 0
29.08.2015
Монпелье
60' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
0 : 1
21.08.2015
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Ренн
1 : 0
15.08.2015
Монпелье
71' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
0 : 2
08.08.2015
Анжер
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