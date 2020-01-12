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Лукас Сантос
Новости
Лукас Сантос - новости
Завершил карьеру
7 марта 1999 (27), Рио-де-Жанейро
#28 | Нападающий
164 см
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Лукас Сантос – после ухода из ЦСКА: «Со мной в России не случалось проявлений расизма»
2020.01.12 22:12
2
Лукас Сантос: «Слава Богу за предоставленную возможность. ЦСКА всегда будет первым!»
2020.01.10 17:13
5
Форвард ЦСКА Лукас Сантос вернулся в «Васко да Гама»
2020.01.10 16:18
1
ЦСКА отзаявил Сантоса
2019.12.31 11:15
11
Видео
«А ну-ка, давай-ка, играть выходи». Гогуа и Лукас Сантос сыграли Снегурочку и Деда Мороза в новогоднем видео ЦСКА
2019.12.24 14:33
2
Агент Фара: «ЦСКА не стал выкупать трансфер Лукаса Сантоса, он останется в «Васко»
2019.12.19 15:24
1
Globo Esporte: ЦСКА не стал выкупать Лукаса Сантоса зимой, но может приобрести его летом
2019.12.12 20:29
12
Лукас Сантос: «Я никогда не жил в таком безопасном месте, как Россия»
2019.12.06 01:27
6
Лукас Сантос – о «Лудогорце»: «Лучше не говорить о реванше, но держать его в уме. Забьем мы один, два или пять, или не забьем вообще – этого я не знаю»
2019.11.28 17:58
1
Президент «Васко да Гама»: «У ЦСКА есть время до декабря. Либо они заплатят и оставят Сантоса себе, либо он вернется»
2019.11.21 15:18
17
Бабаев опроверг слухи об отказе «Васко да Гама» продлить аренду Лукаса Сантоса
2019.11.19 18:15
2
O Globo: «Васко да Гама» отказался продлить аренду Лукаса Сантоса в ЦСКА
2019.11.19 17:50
1
Гончаренко: «Попробуем продлить аренду Лукаса Сантоса. У него тяжелая ситуация»
2019.11.18 14:32
8
Товарищеский матч. ЦСКА забил пять голов ростовскому СКА, Нисимура оформил дубль
2019.11.18 13:47
2
Бабаев – о выкупе Сантоса: «Пока решения нет»
2019.11.18 09:20
3
Лукас Сантос – о расизме: «В Бразилии – сталкивался, в России – нет»
2019.10.24 10:58
3
Лукас Сантос: «Гончаренко – как второй отец для меня»
2019.10.24 09:58
Sport24: ЦСКА обсудит с «Васко да Гамой» снижение суммы выкупа Лукаса Сантоса
2019.10.17 16:49
10
Товарищеский матч. Дубль Лукаса Сантоса помог ЦСКА разгромить «Коломну»
2019.10.14 15:47
8
Фото
Щенников выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч с «Коломной». Он не играл пять месяцев
2019.10.14 13:46
2
Видео
Лукас Сантос спел песню «Мальчик хочет в Тамбов» перед дебютом за ЦСКА
2019.09.18 12:29
2
Гончаренко: «Лукас Сантос готов сыграть с «Тамбовом»
2019.09.14 15:46
1
Видео
Vasco Notícias: ЦСКА намерен заранее выкупить контракт Сантоса
2019.09.10 11:13
7
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