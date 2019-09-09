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    Vasco Notícias: ЦСКА намерен заранее выкупить контракт Сантоса

    ЦСКА может выкупить права на полузащитника Лукаса Сантоса уже в этом месяце.

    Бразилец был арендован у «Васко да Гама» до конца 2019 года.

    Локальное бразильское издание Vasco Notícias информирует о том, что тренерскому штабу ЦСКА настолько сильно понравилась работоспособность Сантоса, что в клубе намерены заранее выкупить контракт 20-летнего южноамериканца.

    • По данным источника, московскому клубу придется заплатить около пяти миллионов евро.
    • Ранее называлась сумма в размере около 3 миллионов евро за выкуп.
    • Накануне полузащитник дебютировал в составе ЦСКА, выйдя на поле в товарищеском матче с московским «Араратом» (6:0).
    • Бразилец забил один из голов со штрафного.

    Источник: Vasco Notícias

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    Сегодня, 11:13
    Комментарии4
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      Рейтинг: +43

      SHTANIUK1708 3 минуты назад

      А если Сантос поиграет на высоком уровне пол года, то сумма с 5-ти возрастет в 15-ть

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      Рейтинг: +732

      Niko 1 час назад

      А смысл спешить? Что б как с бекао не вышло? А деньги есть? Если есть че тогда нападающего не купили?

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      Рейтинг: +2398

      Klaido > Niko 1 час назад

      новый кредит взяли )))

      0
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      ...
      Рейтинг: +11543

      bset > Niko 12 минут назад

      Похоже, деньги есть. Вопрос в том, что соотношение цена-качество зачастую не соответствуют ожиданию. За Влашича отдали огромные деньги. Все-таки, это бизнес, нужно думать не только, как бы купить, но и о том, как потом продавать. Если Влашич будет прогрессировать, его и за 30, и за 40 возьмут. А вот будет ли Комличенко тот же прогрессировать, чтобы потом хотя бы за 5 млн можно было продать, - вопрос. Отсюда такая щедрость с Влашичем и такая жадность с Комличенко. И ведь еще важно не только отбить трансфер, но и еще нормально заработать, ведь есть неудачные трансферы типа Хонды. Все переплаты уходят на покрытие таких рискованных сделок, которые не оправдываются.

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