Vasco Notícias: ЦСКА намерен заранее выкупить контракт Сантоса

ЦСКА может выкупить права на полузащитника Лукаса Сантоса уже в этом месяце.

Бразилец был арендован у «Васко да Гама» до конца 2019 года.

Локальное бразильское издание Vasco Notícias информирует о том, что тренерскому штабу ЦСКА настолько сильно понравилась работоспособность Сантоса, что в клубе намерены заранее выкупить контракт 20-летнего южноамериканца.

По данным источника, московскому клубу придется заплатить около пяти миллионов евро.

Ранее называлась сумма в размере около 3 миллионов евро за выкуп.

Накануне полузащитник дебютировал в составе ЦСКА, выйдя на поле в товарищеском матче с московским «Араратом» (6:0).

Бразилец забил один из голов со штрафного.