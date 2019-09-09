Vasco Notícias: ЦСКА намерен заранее выкупить контракт Сантоса

А если Сантос поиграет на высоком уровне пол года, то сумма с 5-ти возрастет в 15-ть
ЦСКА может выкупить права на полузащитника Лукаса Сантоса уже в этом месяце.
Бразилец был арендован у «Васко да Гама» до конца 2019 года.
Локальное бразильское издание Vasco Notícias информирует о том, что тренерскому штабу ЦСКА настолько сильно понравилась работоспособность Сантоса, что в клубе намерены заранее выкупить контракт 20-летнего южноамериканца.
- По данным источника, московскому клубу придется заплатить около пяти миллионов евро.
- Ранее называлась сумма в размере около 3 миллионов евро за выкуп.
- Накануне полузащитник дебютировал в составе ЦСКА, выйдя на поле в товарищеском матче с московским «Араратом» (6:0).
- Бразилец забил один из голов со штрафного.
O primeiro gol do Lucas Santos pelo CSKA foi de falta, no amistoso contra o Ararat Moscou. #gevas pic.twitter.com/mIsNs1csFK— Felipe Schmidt (@schmidt_felipe) September 9, 2019