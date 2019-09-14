Гончаренко: «Лукас Сантос готов сыграть с «Тамбовом»

Сантос-Тамбов! Круто...
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил о готовности новичка команды Лукаса Сантоса дебютировать в официальном матче.
«Будет ли готов Лукас сыграть с «Тамбовом»? Да, он хорошо готов. Он прошел период адаптации, акклиматизации. Может быть, та нагрузка, которую он получает, для него сейчас велика. Но он должен быть готов к трем матчам в неделю. Поэтому все может быть, он готов. Если нам потребуется, мы можем выпустить его на замену», – сказал Гончаренко.
- ЦСКА арендовал Сантоса до конца 2019 года у «Васко да Гамы».
- Российский клуб может выкупить игрока за 3 миллиона евро.
- Бразилец во время паузы на матчи сборных принял участие в товарищеской встрече с «Араратом» и забил гол со штрафного.