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    Гончаренко: «Лукас Сантос готов сыграть с «Тамбовом»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил о готовности новичка команды Лукаса Сантоса дебютировать в официальном матче.

    «Будет ли готов Лукас сыграть с «Тамбовом»? Да, он хорошо готов. Он прошел период адаптации, акклиматизации. Может быть, та нагрузка, которую он получает, для него сейчас велика. Но он должен быть готов к трем матчам в неделю. Поэтому все может быть, он готов. Если нам потребуется, мы можем выпустить его на замену», – сказал Гончаренко.

    • ЦСКА арендовал Сантоса до конца 2019 года у «Васко да Гамы».
    • Российский клуб может выкупить игрока за 3 миллиона евро.
    • Бразилец во время паузы на матчи сборных принял участие в товарищеской встрече с «Араратом» и забил гол со штрафного.

    Источник: YouTube-канал ЦСКА

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    14.09.2019 15:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +789

      Киркинитидец 14 сентября, 21:30

      Сантос-Тамбов! Круто...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +491

      Elisey13 14 сентября, 21:14

      Отлично, посмотрим его в деле в прямом эфире!

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