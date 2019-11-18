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  • Гончаренко: «Попробуем продлить аренду Лукаса Сантоса. У него тяжелая ситуация»

Гончаренко: «Попробуем продлить аренду Лукаса Сантоса. У него тяжелая ситуация»

18 ноября 2019, 14:32
8

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что московский клуб хочет продлить аренду бразильского форварда Лукаса Сантоса.

«Попробуем продлить аренду Сантоса. У него тяжелая ситуация, он молодой парень. Не каждый может адаптироваться. Он много правильных вещей делает, ситуации оценивает. Но игрокам тяжело без практики», – сказал Гончаренко.

  • ЦСКА арендовал Сантоса до конца 2019 года.
  • 20-летний бразилец провел за ЦСКА пять официальных матчей, результативными действиями не отметился.
  • Рыночная стоимость Сантоса – 750 тысяч евро.

Sport24: ЦСКА обсудит с «Васко да Гамой» снижение суммы выкупа Лукаса Сантоса

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Васко да Гама Сантос Лукас Гончаренко Виктор
Комментарии (8)
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DeStar
1574079653
да он еще и не поиграл вообще
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все_будет_AUDI
1574079883
Так давай практику. Щас снова будут сбивать цену раза в 3 и в итоге возможно талантливый игрок поедет домой.
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Great Tartaria
1574086542
а что ты его не ставишь вместо НУЛЕВОГО облякова?
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