Гончаренко: «Попробуем продлить аренду Лукаса Сантоса. У него тяжелая ситуация»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что московский клуб хочет продлить аренду бразильского форварда Лукаса Сантоса.
«Попробуем продлить аренду Сантоса. У него тяжелая ситуация, он молодой парень. Не каждый может адаптироваться. Он много правильных вещей делает, ситуации оценивает. Но игрокам тяжело без практики», – сказал Гончаренко.
- ЦСКА арендовал Сантоса до конца 2019 года.
- 20-летний бразилец провел за ЦСКА пять официальных матчей, результативными действиями не отметился.
- Рыночная стоимость Сантоса – 750 тысяч евро.
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Источник: Sport24