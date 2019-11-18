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    Гончаренко: «Попробуем продлить аренду Лукаса Сантоса. У него тяжелая ситуация»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что московский клуб хочет продлить аренду бразильского форварда Лукаса Сантоса.

    «Попробуем продлить аренду Сантоса. У него тяжелая ситуация, он молодой парень. Не каждый может адаптироваться. Он много правильных вещей делает, ситуации оценивает. Но игрокам тяжело без практики», – сказал Гончаренко.

    • ЦСКА арендовал Сантоса до конца 2019 года.
    • 20-летний бразилец провел за ЦСКА пять официальных матчей, результативными действиями не отметился.
    • Рыночная стоимость Сантоса – 750 тысяч евро.

    Sport24: ЦСКА обсудит с «Васко да Гамой» снижение суммы выкупа Лукаса Сантоса

    Источник: Sport24

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