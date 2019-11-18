Гончаренко: «Попробуем продлить аренду Лукаса Сантоса. У него тяжелая ситуация»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что московский клуб хочет продлить аренду бразильского форварда Лукаса Сантоса.

«Попробуем продлить аренду Сантоса. У него тяжелая ситуация, он молодой парень. Не каждый может адаптироваться. Он много правильных вещей делает, ситуации оценивает. Но игрокам тяжело без практики», – сказал Гончаренко.

ЦСКА арендовал Сантоса до конца 2019 года.

20-летний бразилец провел за ЦСКА пять официальных матчей, результативными действиями не отметился.

Рыночная стоимость Сантоса – 750 тысяч евро.

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