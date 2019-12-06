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Лукас Сантос: «Я никогда не жил в таком безопасном месте, как Россия»

6 декабря 2019, 01:27
6

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос вспомнил о жизни в бразильских фавелах и признался, что чувствует себя в полной безопасности в России.

«Все больше и больше черных и бедных людей умирают в трущобах. Рио-де-Жанейро все чаще становится ужасным местом для жизни, несмотря на свою природную красоту.

У меня есть друзья и даже члены семьи, которые, к сожалению, перешли на сторону преступности. Я никогда не переставал говорить с ними. Я хочу, чтобы они ушли из этой жизни. Хочу, чтобы члены моей семьи чувствовали себя более комфортно. Но тот, кто думает, что фавела – это только насилие, ошибается. Там много хорошего.

Я никогда не жил в таком безопасном месте, как Россия. Я могу молчать, но из-за своей расы и цвета кожи я не имею права забывать свое происхождение», – сказал футболист.

  • ЦСКА арендовал Сантоса до конца 2019 года у «Васко да Гамы».
  • Российский клуб может выкупить игрока за 3 миллиона евро.
  • Бразилец провел пять матчей за армейцев, результативными действиями не отличался.

Источник: El Pais
Россия. Премьер-лига ЦСКА Сантос Лукас
Комментарии (6)
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Дядя Серёжа
1575597256
Надо отменить "чёрные" пятницы! Не обижайте народ! Провести референдум и выбрать новый общеприятный цвет! Нет Расизму!
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Axe111
1575608195
Шутник
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ilichkadr
1575615871
Молодец Лукас, всё правильно сказал. "Капитаны песка" Ж. Амаду тому подтверждение. Изначально промелькнула мысль о натурализации..........
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Plyash
1575619720
Это тот редкий случай,когда просто не поспоришь.Но касается это только уличной преступности,а не политики государства внутри самого себя.
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portero
1575629424
После Бразилии у нас расслабон
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vla4839
1575634143
Сантоса надо выкупать. Трудяга,хотя играет не без ошибок.
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