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    Лукас Сантос: «Я никогда не жил в таком безопасном месте, как Россия»

    Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос вспомнил о жизни в бразильских фавелах и признался, что чувствует себя в полной безопасности в России.

    «Все больше и больше черных и бедных людей умирают в трущобах. Рио-де-Жанейро все чаще становится ужасным местом для жизни, несмотря на свою природную красоту.

    У меня есть друзья и даже члены семьи, которые, к сожалению, перешли на сторону преступности. Я никогда не переставал говорить с ними. Я хочу, чтобы они ушли из этой жизни. Хочу, чтобы члены моей семьи чувствовали себя более комфортно. Но тот, кто думает, что фавела – это только насилие, ошибается. Там много хорошего.

    Я никогда не жил в таком безопасном месте, как Россия. Я могу молчать, но из-за своей расы и цвета кожи я не имею права забывать свое происхождение», – сказал футболист.

    • ЦСКА арендовал Сантоса до конца 2019 года у «Васко да Гамы».
    • Российский клуб может выкупить игрока за 3 миллиона евро.
    • Бразилец провел пять матчей за армейцев, результативными действиями не отличался.

    Источник: El Pais

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