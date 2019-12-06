Лукас Сантос: «Я никогда не жил в таком безопасном месте, как Россия»

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос вспомнил о жизни в бразильских фавелах и признался, что чувствует себя в полной безопасности в России.

«Все больше и больше черных и бедных людей умирают в трущобах. Рио-де-Жанейро все чаще становится ужасным местом для жизни, несмотря на свою природную красоту.

У меня есть друзья и даже члены семьи, которые, к сожалению, перешли на сторону преступности. Я никогда не переставал говорить с ними. Я хочу, чтобы они ушли из этой жизни. Хочу, чтобы члены моей семьи чувствовали себя более комфортно. Но тот, кто думает, что фавела – это только насилие, ошибается. Там много хорошего.

Я никогда не жил в таком безопасном месте, как Россия. Я могу молчать, но из-за своей расы и цвета кожи я не имею права забывать свое происхождение», – сказал футболист.