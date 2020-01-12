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  • Лукас Сантос – после ухода из ЦСКА: «Со мной в России не случалось проявлений расизма»

Лукас Сантос – после ухода из ЦСКА: «Со мной в России не случалось проявлений расизма»

12 января 2020, 22:12
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Полузащитник «Васко да Гама» Лукас Сантос рассказал бразильским СМИ о периоде выступления в России за ЦСКА.

«Со мной в России не случалось проявлений расизма, и я надеюсь, что этого никогда не произойдет. Что касается отношения болельщиков, я считаю, что это зависит от игрока. Я так говорю, потому что я жил там, я знаю, что там творится», – поделился бразилец.

  • ЦСКА взял бразильца в аренду прошлым летом.
  • Трансфер предусматривал опцию выкупа, от которого в ЦСКА отказались.
  • Футболист вышел в пяти матчах, набрав суммарно 100 игровых минут.

Источник: Lance
Россия. Премьер-лига ЦСКА Васко да Гама Сантос Лукас
Комментарии (2)
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general.lizyukov
1578861808
Эка ты нетолерантно завернул! Ведь всем известно, что оплот расизма - Россия!!! Здесь негров неграми называют!!! Это ж где видано - не афророссияне и даже не афроафриканцы, просто НЕГРЫ!!! Хана тебе!!! )))
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Владислав Vlad
1578900408
Главные расисты - это антирасисты. Именно они ищут во всём расизм. Они не могут жить без него. Только воспалённый мозг расиста мог обвинить Джикию в расизме, когда он назвал негров шоколадками.))) В России расизма нет. Здесь вещи называют своими именами. Расизм развит в толерантных странах. Именно там неосторожное сравнение негра с чем либо или кем либо - уже под запретом. А это и говорит о разгуле расизма.)
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