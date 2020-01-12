Лукас Сантос – после ухода из ЦСКА: «Со мной в России не случалось проявлений расизма»

Полузащитник «Васко да Гама» Лукас Сантос рассказал бразильским СМИ о периоде выступления в России за ЦСКА.

«Со мной в России не случалось проявлений расизма, и я надеюсь, что этого никогда не произойдет. Что касается отношения болельщиков, я считаю, что это зависит от игрока. Я так говорю, потому что я жил там, я знаю, что там творится», – поделился бразилец.