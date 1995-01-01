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    Лукас Сантос – после ухода из ЦСКА: «Со мной в России не случалось проявлений расизма»

    Полузащитник «Васко да Гама» Лукас Сантос рассказал бразильским СМИ о периоде выступления в России за ЦСКА.

    «Со мной в России не случалось проявлений расизма, и я надеюсь, что этого никогда не произойдет. Что касается отношения болельщиков, я считаю, что это зависит от игрока. Я так говорю, потому что я жил там, я знаю, что там творится», – поделился бразилец.

    • ЦСКА взял бразильца в аренду прошлым летом.
    • Трансфер предусматривал опцию выкупа, от которого в ЦСКА отказались.
    • Футболист вышел в пяти матчах, набрав суммарно 100 игровых минут.

    Источник: Lance

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    Сегодня, 22:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1803

      general.lizyukov 4 секунды назад

      Эка ты нетолерантно завернул! Ведь всем известно, что оплот расизма - Россия!!! Здесь негров неграми называют!!! Это ж где видано - не афророссияне и даже не афроафриканцы, просто НЕГРЫ!!! Хана тебе!!! )))

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