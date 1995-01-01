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    Форвард ЦСКА Лукас Сантос вернулся в «Васко да Гама»

    ЦСКА сообщил о возвращении нападающего Лукаса Сантоса в бразильский «Васко да Гама».

    «В связи с истечением срока арендного соглашения клуб покинул Лукас Сантос, вернувшийся в «Васко да Гама», – сообщается на сайте армейцев.

    • Сантос выступал за ЦСКА со 2 сентября.
    • В его активе пять матчей без результативных действий.
    • Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.

    ЦСКА отзаявил Сантоса


    Источник: Официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 16:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13370

      bset 34 минуты назад

      Смешные новости. ЦСКА отзаявил Сантос, Сантос покинул ЦСКА, Сантос вернулся в "Васко да Гама". Уже болельщиков ЦСКА тошнит от наштампованных журналюхами новостей из ничего. Страшно представить, как болельщикам Спартака и Зенита надоело это читать.

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