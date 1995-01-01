Форвард ЦСКА Лукас Сантос вернулся в «Васко да Гама»

ЦСКА сообщил о возвращении нападающего Лукаса Сантоса в бразильский «Васко да Гама».

«В связи с истечением срока арендного соглашения клуб покинул Лукас Сантос, вернувшийся в «Васко да Гама», – сообщается на сайте армейцев.

Сантос выступал за ЦСКА со 2 сентября.

В его активе пять матчей без результативных действий.

Рыночная стоимость игрока – 750 тысяч евро.

ЦСКА отзаявил Сантоса



