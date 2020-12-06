Андреа Данци - статистика
#72 | Полузащитник
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Данци
|Команда
|Циттаделла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Верона
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Андреа
|Фамилия
|Данци
|Команда
|Циттаделла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Верона
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 февраля 1999 (24 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Верона
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.01.2021
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|3:1
|Наполи (Неаполь)
|16.01.2021
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|1:0
|Верона (Верона)
|10.01.2021
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|2:1
|Кротоне (Кротоне)
|06.01.2021
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|1:1
|Верона (Верона)
|03.01.2021
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:1
|Верона (Верона)
|23.12.2020
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:2
|Интер (Милан)
|19.12.2020
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|1:1
|Верона (Верона)
|16.12.2020
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:2
|Сампдория (Генуя)
|12.12.2020
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:2
|Верона (Верона)
|06.12.2020
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|1:1
|Кальяри (Кальяри)
|28.11.2020
|31' -46'
|Аталанта (Бергамо)
|0:2
|Верона (Верона)
|22.11.2020
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:2
|Сассуоло (Сассуоло)
|19.09.2020
|1' -90'
|Верона (Верона)
|3:0
|Рома (Рим)
|10'