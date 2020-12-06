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    Андреа Данци - статистика

    #72 | Полузащитник
    Имя Андреа
    Фамилия Данци
    Команда Циттаделла
    Состав Основной
    Родной город Верона
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 25 февраля 1999 (24 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Верона 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.01.2021 Был в запасе Верона (Верона) 3:1 Наполи (Неаполь)
    16.01.2021 Был в запасе Болонья (Болонья) 1:0 Верона (Верона)
    10.01.2021 Был в запасе Верона (Верона) 2:1 Кротоне (Кротоне)
    06.01.2021 Был в запасе Торино (Турин) 1:1 Верона (Верона)
    03.01.2021 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:1 Верона (Верона)
    23.12.2020 Был в запасе Верона (Верона) 1:2 Интер (Милан)
    19.12.2020 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 1:1 Верона (Верона)
    16.12.2020 Был в запасе Верона (Верона) 1:2 Сампдория (Генуя)
    12.12.2020 Был в запасе Лацио (Рим) 1:2 Верона (Верона)
    06.12.2020 Был в запасе Верона (Верона) 1:1 Кальяри (Кальяри)
    28.11.2020 31' -46' Аталанта (Бергамо) 0:2 Верона (Верона)
    22.11.2020 Был в запасе Верона (Верона) 0:2 Сассуоло (Сассуоло)
    19.09.2020 1' -90' Верона (Верона) 3:0 Рома (Рим)
    10'
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