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Дени Бен
Статистика
Дени Бен - статистика
Завершил карьеру
2 июля 1993 (33), Дижон
#32 | Защитник
182 см | 74 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Лига 1 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осер
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 24 тур
Осер
2 : 1
17.02.2023
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Анжер
1 : 1
12.02.2023
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Осер
0 : 0
05.02.2023
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Нант
1 : 0
01.01.2023
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Осер
2 : 3
28.12.2022
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
ПСЖ
5 : 0
13.11.2022
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Труа
1 : 1
04.11.2022
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Осер
1 : 0
30.10.2022
Аяччо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Реймс
2 : 1
23.10.2022
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Осер
1 : 1
16.10.2022
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Клермон
2 : 1
09.10.2022
Осер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Осер
1 : 1
02.10.2022
Брест
56' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Осер
1 : 3
16.09.2022
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Ренн
5 : 0
11.09.2022
Осер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
1 : 0
27.08.2022
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Лилль
4 : 1
07.08.2022
Осер
Был в запасе
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