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    Исаак Лихаджи - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Исаак
    Фамилия Лихаджи
    Команда Лилль
    Состав Основной
    Родной город Марсель
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 10 апреля 2002 (20 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
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