Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 500 тыс

Исаак Лихаджи - статистика

Аль-Араби
10 апреля 2002 (24), Марсель
#80 | Нападающий
177 см
Франция
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Катар. Лига звезд, 3 тур
Аль-Сайлия
0 : 2
03.09.2026
Аль-Араби
1' - 69'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сандерленд
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Лутон Таун
2 : 0
16.05.2023
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 1/2 финала
Сандерленд
2 : 1
13.05.2023
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 46 тур
Престон
0 : 3
08.05.2023
Сандерленд
86' - 90'
Англия. Чемпионшип, 45 тур
Сандерленд
2 : 2
29.04.2023
Уотфорд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 44 тур
Вест Бромвич
1 : 2
23.04.2023
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 43 тур
Сандерленд
1 : 1
18.04.2023
Хаддерсфилд Таун
73' - 90'
Англия. Чемпионшип, 41 тур
Кардифф
0 : 1
10.04.2023
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 40 тур
Сандерленд
4 : 4
07.04.2023
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 39 тур
Бернли
0 : 0
31.03.2023
Сандерленд
76' - 90'
Англия. Чемпионшип, 38 тур
Сандерленд
1 : 1
18.03.2023
Лутон Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 37 тур
Сандерленд
1 : 2
15.03.2023
Шеффилд Юнайтед
72' - 90'
Англия. Чемпионшип, 36 тур
Норвич Сити
0 : 1
12.03.2023
Сандерленд
79' - 90'
Англия. Чемпионшип, 35 тур
Сандерленд
1 : 5
04.03.2023
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 34 тур
Ковентри
2 : 1
25.02.2023
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 33 тур
Сандерленд
1 : 1
18.02.2023
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 32 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 3
14.02.2023
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 31 тур
Сандерленд
1 : 0
11.02.2023
Рединг
75' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Лига наций. Испания победила Англию на «Уэмбли» (3:2), 41-летний Модрич забил за Хорватию
Вчера, 23:43
1
Прояснилась судьба Писарского после отбытия дисквалификации за ставки
Вчера, 22:59
2
ВидеоВагнер расплакался после прощального матча в Москве
Вчера, 22:15
3
Состоялся прощальный матч Вагнера Лава на «ВЭБ Арене»
Вчера, 21:51
7
Нового тренера «Ростова» описали тремя словами
Вчера, 20:59
5
ВидеоВагнер забил в прощальном матче на «ВЭБ Арене» и отпраздновал в фуражке
Вчера, 20:48
5
Мостовой оценил нового тренера «Ростова»
Вчера, 19:53
3
Вагнер Лав сравнил Газзаева и Слуцкого
Вчера, 19:32
1
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
Вчера, 19:22
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+