Исаак Лихаджи - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Исаак
|Фамилия
|Лихаджи
|Команда
|Лилль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Исаак
|Фамилия
|Лихаджи
|Команда
|Лилль
|Состав
|Основной
|Родной город
|Марсель
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сандерленд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:5
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Ковентри (Ковентри)
|2:1
|Сандерленд (Сандерленд)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:1
|Бристоль Сити (Бристоль)
|14.02.2023
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:3
|Сандерленд (Сандерленд)
|11.02.2023
|75' -90'
|Сандерленд (Сандерленд)
|1:0
|Рединг (Рединг)