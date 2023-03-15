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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Шеффилд Юнайтед
Сандерленд - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 15 марта 2023
Сандерленд
15.03.2023, среда, 23:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
1 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
30'
Э. Мишу
45+1'
Д. Макэйти
61'
Т. Дойл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Шеффилд Юнайтед
Желтая карточка
Д. Баллард
90'
+5
90'
+2
Замена
Б. Шарп
️️️️
И. Ндиайе
Замена
П. Эква
️️️️
Л. О'Найен
87'
80'
Замена
Д. Флек
️️️️
Д. Макэйти
79'
Замена
Д. Богль
️️️️
Д. Балдок
78'
Замена
О. Норвуд
️️️️
Т. Дойл
Замена
И. Лихаджи
️️️️
А. Ба
72'
Замена
Л. Гуч
️️️️
Э. Мишу
72'
Замена
А. Притчард
️️️️
Д. Гелхардт
72'
Желтая карточка
Э. Мишу
71'
70'
Замена
О. МакБарни
️️️️
Д. Джеббисон
61'
ГОЛ! 1:2!
Т. Дойл
55'
Желтая карточка
А. Ахмедходжич
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Макэйти
Пас отдал
Д. Балдок
35'
Желтая карточка
Т. Дойл
ГОЛ! 1:0!
Э. Мишу
Пас отдал
А. Ба
30'
Желтая карточка
Т. Хьюм
27'
24'
Желтая карточка
М. Лоу
20'
Желтая карточка
Д. Робинсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
31
Абдулла Ба
ОП
13
Люк О'Найен
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
47
Джек Кларк
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
3
Макс Лоу
ЛЗ
15
Анель Ахмедходжич
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
16
Сандер Берге
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
20
Томми Дойл
ЦП
24
Джеймс Макэйти
АП
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
17
Пьер Эква
ОП
10
Алекс Притчард
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
7
Линден Гуч
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ПЗ
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
3-1-3-2-1
22
Паттерсон
5
Баллард
23
Батт
32
Хьюм
31
Ба
13
О'Найен
6
Нил
16
Робертс
20
Мишу
47
Кларк
11
Гелхардт
3-3-2-1-1
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
15
Ахмедходжич
15
Иган
32
Балдок
16
Берге
3
Лоу
7
Ндиайе
20
Дойл
24
Макэйти
29
Джеббисон
13
О'Найен
17
Эква
17
Эква
13
О'Найен
11
Гелхардт
10
Притчард
10
Притчард
11
Гелхардт
31
Ба
80
Лихаджи
80
Лихаджи
31
Ба
20
Мишу
7
Гуч
7
Гуч
20
Мишу
32
Балдок
2
Богль
2
Богль
32
Балдок
24
Макэйти
13
Флек
13
Флек
24
Макэйти
20
Дойл
10
Норвуд
10
Норвуд
20
Дойл
7
Ндиайе
14
Шарп
14
Шарп
7
Ндиайе
29
Джеббисон
9
МакБарни
9
МакБарни
29
Джеббисон
Остались в запасе
Сандерленд
Шеффилд Юнайтед
1
Алекс Басс
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Тони Моубрей
17
Адам Дэвис
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
6
Крис Бешам
ЦЗ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Сандерленд - Шеффилд Юнайтед
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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