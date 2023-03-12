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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Норвич Сити - Сандерленд
Норвич Сити - Сандерленд: обзор матча 12 марта 2023
Норвич Сити
12.03.2023, воскресенье, 15:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
0 : 1
Завершен
Сандерленд
15'
А. Ба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Норвич Сити - Сандерленд
90'
+1
Желтая карточка
П. Эква
85'
Желтая карточка
Л. Гуч
79'
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Д. Гелхардт
Замена
Х. Цолис
️️️️
М. Нуньес
73'
71'
Желтая карточка
Д. Батт
67'
Замена
П. Эква
️️️️
Э. Мишу
67'
Замена
Л. Гуч
️️️️
А. Ба
64'
Желтая карточка
Т. Хьюм
62'
Желтая карточка
Д. Нил
Замена
Я. Серенсен
️️️️
М. Ааронс
56'
Замена
Маркиньос
️️️️
О. Эрнандес
56'
Желтая карточка
М. Нуньес
50'
Замена
Д. Сарджент
️️️️
А. Айда
46'
Желтая карточка
Т. Пукки
32'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Ба
Пас отдал
Д. Гелхардт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
1
Ангус Ганн
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
32
Марселино Нуньес
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
33
Адам Айда
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
31
Абдулла Ба
ОП
13
Люк О'Найен
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
47
Джек Кларк
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
20
Лайам Гиббс
ЦП
11
Маркиньос
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
17
Пьер Эква
ОП
21
Элис Тэйлор
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
7
Линден Гуч
ЦФ
4-3-1-2
1
Ганн
13
Яннулис
23
Гибсон
4
Хэнли
3
Ааронс
32
Нуньес
23
МакЛин
8
Сара
11
Эрнандес
33
Айда
20
Пукки
3-1-3-2-1
22
Паттерсон
32
Хьюм
5
Баллард
23
Батт
31
Ба
13
О'Найен
6
Нил
16
Робертс
47
Кларк
20
Мишу
11
Гелхардт
3
Ааронс
18
Серенсен
18
Серенсен
3
Ааронс
32
Нуньес
17
Цолис
17
Цолис
32
Нуньес
11
Эрнандес
11
Маркиньос
11
Маркиньос
11
Эрнандес
33
Айда
9
Сарджент
9
Сарджент
33
Айда
20
Мишу
17
Эква
17
Эква
20
Мишу
11
Гелхардт
80
Лихаджи
80
Лихаджи
11
Гелхардт
31
Ба
7
Гуч
7
Гуч
31
Ба
Остались в запасе
Норвич Сити
Сандерленд
23
Тим Крул
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
Главный тренер
Давид Вагнер
1
Алекс Басс
ВР
21
Элис Тэйлор
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
23
Тим Крул
ВР
12
Эндрю Омобамиделе
ЦЗ
20
Лайам Гиббс
ЦП
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
21
Элис Тэйлор
ЦП
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
Главный тренер
Давид Вагнер
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Норвич Сити - Сандерленд
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Стадион:
Кэрроу Роуд
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