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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Уотфорд
Сандерленд - Уотфорд: обзор матча 29 апреля 2023
Сандерленд
29.04.2023, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 45 тур
2 : 2
Завершен
Уотфорд
70'
Л. О'Найен
90+6'
П. Робертс
17'
К. Кабаселе
69'
Р. Портеус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Уотфорд
ГОЛ! 2:2!
П. Робертс
Пас отдал
Д. Кларк
90'
+6
Желтая карточка
А. Диалло
84'
82'
Замена
Ж. Нгакия
️️️️
И. Сарр
Желтая карточка
Л. О'Найен
78'
Замена
А. Ба
️️️️
Д. Нил
75'
Замена
Э. Мишу
️️️️
Д. Гелхардт
75'
ГОЛ! 1:2!
Л. О'Найен
Пас отдал
А. Притчард
70'
69'
ГОЛ! 0:2!
Р. Портеус
Пас отдал
И. Луза
65'
Желтая карточка
К. Дэвис
Желтая карточка
Д. Кларк
65'
Замена
А. Притчард
️️️️
П. Эква
58'
58'
Замена
Л. Бакуна
️️️️
Я. Асприлья
19'
Желтая карточка
Р. Портеус
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Кабаселе
Пас отдал
И. Луза
10'
Желтая карточка
Х. Чодури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
32
Трай Хьюм
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
19
Деннис Киркин
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
16
Амад Диалло
ПВ
7
Линден Гуч
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Уотфорд
26
Даниэль Бахман
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
5
Райан Портеус
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
2
Райан Эндрюс
ЦЗ
12
Кен Сема
ЛП
8
Хамза Чодури
ЦП
26
Имран Луза
ЦП
22
Ясер Асприлья
АП
7
Исмаила Сарр
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
31
Абдулла Ба
ОП
10
Алекс Притчард
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Уотфорд
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
2
Жереми Нгакия
ПЗ
8
Исмаэль Коне
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
9
Энрике Араужо
ЦФ
1-1-4-2-2
22
Паттерсон
32
Хьюм
17
Эква
19
Киркин
6
Нил
13
О'Найен
16
Робертс
47
Кларк
16
Диалло
11
Гелхардт
7
Гуч
4-3-2-1
26
Бахман
5
Портеус
27
Кабаселе
2
Эндрюс
11
Камара
8
Чодури
26
Луза
12
Сема
7
Сарр
22
Асприлья
9
Дэвис
6
Нил
31
Ба
31
Ба
6
Нил
17
Эква
10
Притчард
10
Притчард
17
Эква
11
Гелхардт
20
Мишу
20
Мишу
11
Гелхардт
7
Сарр
2
Нгакия
2
Нгакия
7
Сарр
22
Асприлья
10
Бакуна
10
Бакуна
22
Асприлья
Остались в запасе
Сандерленд
Уотфорд
1
Алекс Басс
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
8
Исмаэль Коне
ЦП
9
Энрике Араужо
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
3
Джеймс Моррис
ЛЗ
29
Уэсли Худт
ЦЗ
8
Исмаэль Коне
ЦП
9
Энрике Араужо
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Сандерленд - Уотфорд
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
0 : 1
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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