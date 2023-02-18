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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Бристоль Сити
Сандерленд - Бристоль Сити: обзор матча 18 февраля 2023
Сандерленд
18.02.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
1 : 1
Завершен
Бристоль Сити
59'
Д. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Бристоль Сити
87'
Замена
Д. Дасилва
️️️️
Д. Уилльямс
Замена
П. Эква
️️️️
П. Робертс
87'
Замена
Д. Киркин
️️️️
Д. Кларк
86'
Желтая карточка
Л. О'Найен
82'
71'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
С. Белл
70'
Замена
Г. Корник
️️️️
А. Мехмети
70'
Замена
А. Вайманн
️️️️
Д. Таннер
Замена
А. Притчард
️️️️
Д. Гелхардт
63'
Замена
Л. О'Найен
️️️️
Э. Мишу
63'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кларк
Пас отдал
Д. Гелхардт
59'
16'
Замена
Т. Калас
️️️️
Р. Аткинсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
6
Дэн Нил
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
16
Амад Диалло
ПВ
47
Джек Кларк
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
19
Джордж Таннер
ПЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
17
Марк Сайкс
ЦП
9
Анис Мехмети
АП
8
Алекс Скотт
АП
11
Сэм Белл
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
31
Абдулла Ба
ОП
17
Пьер Эква
ОП
19
Деннис Киркин
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Бристоль Сити
12
Никита Хайкин
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
10
Энди Кинг
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
4-2-3-1
22
Паттерсон
5
Баллард
23
Батт
34
Алезе
32
Хьюм
6
Нил
16
Робертс
16
Диалло
20
Мишу
47
Кларк
11
Гелхардт
4-3-2-1
1
О'Лири
19
Таннер
26
Винер
5
Аткинсон
3
Принг
8
Уилльямс
37
Джеймс
17
Сайкс
9
Мехмети
8
Скотт
11
Белл
16
Робертс
17
Эква
17
Эква
16
Робертс
47
Кларк
19
Киркин
19
Киркин
47
Кларк
20
Мишу
13
О'Найен
13
О'Найен
20
Мишу
11
Гелхардт
10
Притчард
10
Притчард
11
Гелхардт
9
Мехмети
23
Корник
23
Корник
9
Мехмети
8
Уилльямс
12
Дасилва
12
Дасилва
8
Уилльямс
5
Аткинсон
26
Калас
26
Калас
5
Аткинсон
19
Таннер
18
Вайманн
18
Вайманн
19
Таннер
11
Белл
21
Уэллс
21
Уэллс
11
Белл
Остались в запасе
Сандерленд
Бристоль Сити
1
Алекс Басс
ВР
31
Абдулла Ба
ОП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
12
Никита Хайкин
ВР
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
31
Абдулла Ба
ОП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Остались в запасе
12
Никита Хайкин
ВР
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Сандерленд - Бристоль Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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