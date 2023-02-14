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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд
Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд: обзор матча 14 февраля 2023
Куинз Парк Рейнджерс
14.02.2023, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 32 тур
0 : 3
Завершен
Сандерленд
34'
Л. О'Найен
83'
Д. Кларк
90+2'
Д. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Д. Кларк
Желтая карточка
Д. Данн
90'
+1
Желтая карточка
К. Пал
89'
83'
ГОЛ! 0:2!
Д. Кларк
Желтая карточка
С. Йохансен
82'
81'
Замена
Д. Киркин
️️️️
А. Алезе
Замена
С. Йохансен
️️️️
А. Доззел
81'
81'
Замена
П. Эква
️️️️
Д. Гелхардт
Замена
С. Армстронг
️️️️
Т. Ироегбунам
76'
Желтая карточка
А. Доззел
72'
Желтая карточка
Д. Лоу
71'
69'
Желтая карточка
Д. Кларк
69'
Замена
Д. Нил
️️️️
А. Притчард
Пенальти не реализован!
И. Хаир
66'
Желтая карточка
С. Филд
63'
63'
Замена
А. Диалло
️️️️
А. Ба
Замена
О. Какай
️️️️
И. Лейрд
46'
34'
ГОЛ! 0:1!
Л. О'Найен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
3
Кеннет Пал
ЛЗ
16
Роберт Дикки
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
21
Андре Доззел
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
42
Тим Ироегбунам
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
34
Аджи Алезе
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
31
Абдулла Ба
ОП
10
Алекс Притчард
ЦП
13
Люк О'Найен
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
47
Джек Кларк
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Куинз Парк Рейнджерс
31
Джордан Арчер
ВР
29
Осман Какай
ЦЗ
10
Стефан Йохансен
ЦП
37
Альберт Адома
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
22
Синклейр Армстронг
ЦФ
16
Джо Габбинс
ЦФ
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
17
Пьер Эква
ОП
19
Деннис Киркин
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
4-3-2-1
88
Дьенг
3
Пал
16
Дикки
2
Данн
2
Лейрд
21
Доззел
26
Филд
42
Ироегбунам
10
Хаир
9
Лоу
18
Мартин
4-1-3-1-1
22
Паттерсон
32
Хьюм
23
Батт
34
Алезе
5
Баллард
31
Ба
10
Притчард
13
О'Найен
16
Робертс
47
Кларк
11
Гелхардт
2
Лейрд
29
Какай
29
Какай
2
Лейрд
21
Доззел
10
Йохансен
10
Йохансен
21
Доззел
42
Ироегбунам
22
Армстронг
22
Армстронг
42
Ироегбунам
11
Гелхардт
17
Эква
17
Эква
11
Гелхардт
34
Алезе
19
Киркин
19
Киркин
34
Алезе
10
Притчард
6
Нил
6
Нил
10
Притчард
31
Ба
16
Диалло
16
Диалло
31
Ба
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Сандерленд
31
Джордан Арчер
ВР
37
Альберт Адома
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
16
Джо Габбинс
ЦФ
Главный тренер
Пол Холл
1
Алекс Басс
ВР
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
31
Джордан Арчер
ВР
37
Альберт Адома
ЦП
19
Элайджа Диксон-Боннер
ЦП
16
Джо Габбинс
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Пол Холл
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Сандерленд
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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