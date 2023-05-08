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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Сандерленд
Престон - Сандерленд: обзор матча 08 мая 2023
Престон
08.05.2023, понедельник, 17:00
Англия. Чемпионшип, 46 тур
0 : 3
Завершен
Сандерленд
54'
А. Диалло
61'
А. Притчард
65'
Д. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Сандерленд
86'
Замена
А. Ба
️️️️
А. Диалло
86'
Замена
И. Лихаджи
️️️️
П. Эква
Желтая карточка
Р. Ледсон
84'
72'
Замена
Э. Мишу
️️️️
Д. Гелхардт
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Л. Делап
69'
66'
Замена
Д. Андерсон
️️️️
Л. Гуч
65'
ГОЛ! 0:3!
Д. Кларк
Пас отдал
Д. Гелхардт
61'
ГОЛ! 0:2!
А. Притчард
Пас отдал
Д. Кларк
Замена
Д. Онома
️️️️
Т. Пэррот
56'
54'
ГОЛ! 0:1!
А. Диалло
46'
Замена
А. Притчард
️️️️
Д. Киркин
Желтая карточка
Д. Стори
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
28
Фредди Вудман
ВР
18
Альваро Каррерас
ЛЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
9
Томас Кэннон
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
19
Лайам Делап
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
32
Трай Хьюм
ПЗ
17
Пьер Эква
ОП
13
Люк О'Найен
ЦП
19
Деннис Киркин
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
47
Джек Кларк
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
7
Линден Гуч
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Престон
13
Дэвид Корнелл
ВР
3
Джейкоб Слэйтер
ЛЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
7
Noah Mawene
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
17
Джошуа Онома
АП
8
Lewis Leigh
ЦФ
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
31
Абдулла Ба
ОП
10
Алекс Притчард
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
4-3-3
28
Вудман
18
Каррерас
6
Линдсэй
14
Стори
16
Хьюз
8
Маккэнн
44
Поттс
4
Ледсон
19
Делап
19
Пэррот
9
Кэннон
1-1-4-2-2
22
Паттерсон
32
Хьюм
17
Эква
19
Киркин
6
Нил
16
Робертс
13
О'Найен
47
Кларк
16
Диалло
7
Гуч
11
Гелхардт
19
Делап
7
Вудберн
7
Вудберн
19
Делап
19
Пэррот
17
Онома
17
Онома
19
Пэррот
7
Гуч
22
Андерсон
22
Андерсон
7
Гуч
16
Диалло
31
Ба
31
Ба
16
Диалло
19
Киркин
10
Притчард
10
Притчард
19
Киркин
11
Гелхардт
20
Мишу
20
Мишу
11
Гелхардт
17
Эква
80
Лихаджи
80
Лихаджи
17
Эква
Остались в запасе
Престон
Сандерленд
13
Дэвид Корнелл
ВР
3
Джейкоб Слэйтер
ЛЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
7
Noah Mawene
ЦП
8
Lewis Leigh
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
1
Алекс Басс
ВР
21
Элис Тэйлор
ЛВ
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
13
Дэвид Корнелл
ВР
3
Джейкоб Слэйтер
ЛЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
7
Noah Mawene
ЦП
8
Lewis Leigh
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
21
Элис Тэйлор
ЛВ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Престон - Сандерленд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
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