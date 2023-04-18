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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Хаддерсфилд Таун
Сандерленд - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 18 апреля 2023
Сандерленд
18.04.2023, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 43 тур
1 : 1
Завершен
Хаддерсфилд Таун
35'
Д. Гелхардт
59'
Д. Корома
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Хаддерсфилд Таун
Желтая карточка
Д. Кларк
90'
+3
Замена
Д. Андерсон
️️️️
Д. Батт
90'
Желтая карточка
Д. Батт
87'
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Д. Гелхардт
73'
67'
Желтая карточка
Д. Касуму
59'
ГОЛ! 1:1!
Д. Корома
Пас отдал
Д. Касуму
47'
Желтая карточка
Д. Хедли
ГОЛ! 1:0!
Д. Гелхардт
Пас отдал
А. Диалло
35'
Желтая карточка
Д. Нил
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
13
Люк О'Найен
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
47
Джек Кларк
ПВ
7
Линден Гуч
ЦФ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Хаддерсфилд Таун
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Джош Руффельс
ЛЗ
3
Джахайм Хедли
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мэтти Пирсон
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
94
Браима Диарра
ЦП
18
Дэвид Касуму
ЦП
5
Джек Радони
ЦП
37
Джош Корома
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
22
Джо Андерсон
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
17
Пьер Эква
ОП
31
Абдулла Ба
ОП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
23
Том Уотсон
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
41
Николас Билокапич
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
2-4-2-2
22
Паттерсон
23
Батт
32
Хьюм
13
О'Найен
6
Нил
16
Робертс
10
Притчард
16
Диалло
47
Кларк
11
Гелхардт
7
Гуч
3-2-3-2
31
Вацлик
6
Хелик
5
Пирсон
12
Лис
3
Руффельс
3
Хедли
94
Диарра
18
Касуму
5
Радони
25
Уорд
37
Корома
23
Батт
22
Андерсон
22
Андерсон
23
Батт
11
Гелхардт
80
Лихаджи
80
Лихаджи
11
Гелхардт
Остались в запасе
Сандерленд
Хаддерсфилд Таун
1
Алекс Басс
ВР
17
Пьер Эква
ОП
31
Абдулла Ба
ОП
21
Элис Тэйлор
ЛВ
23
Том Уотсон
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
41
Николас Билокапич
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
17
Пьер Эква
ОП
31
Абдулла Ба
ОП
21
Элис Тэйлор
ЛВ
23
Том Уотсон
ЦФ
Остались в запасе
41
Николас Билокапич
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
15
Жозеф Унгбо
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Сандерленд - Хаддерсфилд Таун
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 18 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
01.12.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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