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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сандерленд - Лутон Таун
Сандерленд - Лутон Таун: обзор матча 18 марта 2023
Сандерленд
18.03.2023, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 38 тур
1 : 1
Завершен
Лутон Таун
85'
А. Диалло (П)
51'
А. Даути
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сандерленд - Лутон Таун
90'
+1
Желтая карточка
К. Моррис
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Диалло
85'
83'
Замена
К. Вудроу
️️️️
Э. Адебайо
81'
Желтая карточка
Э. Адебайо
75'
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
А. Даути
Замена
Л. Гуч
️️️️
Э. Мишу
72'
Замена
Д. Беннетт
️️️️
Д. Нил
72'
Замена
П. Эква
️️️️
Д. Гелхардт
72'
Замена
А. Притчард
️️️️
Т. Хьюм
71'
57'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Л. Берри
Замена
А. Диалло
️️️️
А. Ба
55'
51'
ГОЛ! 0:1!
А. Даути
36'
Желтая карточка
Т. Локьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Энтони Паттерсон
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
32
Трай Хьюм
ПЗ
31
Абдулла Ба
ОП
13
Люк О'Найен
ЦП
6
Дэн Нил
ЦП
16
Патрик Робертс
ЦП
20
Эдуар Мишу
АП
47
Джек Кларк
ПВ
11
Джо Гелхардт
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Лутон Таун
34
Этан Хорват
ВР
15
Том Локьер
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
16
Коди Драме
ПЗ
45
Альфи Даути
ЛВ
6
Марвелус Накамба
ОП
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
8
Люк Берри
ЦП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Сандерленд
1
Алекс Басс
ВР
19
Джуисон Беннетт
ЛВ
17
Пьер Эква
ОП
10
Алекс Притчард
ЦП
16
Амад Диалло
ПВ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
7
Линден Гуч
ЦФ
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
18
Джордан Кларк
ПВ
12
Кали Вудроу
ЦФ
9
Джо Тэйлор
ЦФ
3-1-3-2-1
22
Паттерсон
5
Баллард
23
Батт
32
Хьюм
31
Ба
13
О'Найен
6
Нил
16
Робертс
20
Мишу
47
Кларк
11
Гелхардт
4-2-1-1-2
34
Хорват
16
Драме
17
Белл
4
Ошо
15
Локьер
6
Накамба
16
Кэмпбелл
8
Берри
45
Даути
45
Адебайо
9
Моррис
11
Гелхардт
17
Эква
17
Эква
11
Гелхардт
32
Хьюм
10
Притчард
10
Притчард
32
Хьюм
6
Нил
19
Беннетт
19
Беннетт
6
Нил
31
Ба
16
Диалло
16
Диалло
31
Ба
20
Мишу
7
Гуч
7
Гуч
20
Мишу
45
Даути
44
Оньединма
44
Оньединма
45
Даути
8
Берри
18
Кларк
18
Кларк
8
Берри
45
Адебайо
12
Вудроу
12
Вудроу
45
Адебайо
Остались в запасе
Сандерленд
Лутон Таун
1
Алекс Басс
ВР
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Главный тренер
Тони Моубрей
1
Джеймс Ши
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
1
Алекс Басс
ВР
80
Исаак Лихаджи
ПВ
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
32
Рис Бурк
ЦЗ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
9
Джо Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Сандерленд - Лутон Таун
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Лига Европы, 5 тур
Сандерленд
1 : 1
26.11.2026
Ягеллония
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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