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Сильвен Маршаль
Статистика
Сильвен Маршаль - статистика
Завершил карьеру
10 февраля 1980 (46)
#5 | Защитник
184 см | 77 кг
Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сент-Этьен
19
0
0
3
1
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 32 тур
Бордо
2 : 0
24.04.2011
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Сент-Этьен
2 : 1
16.04.2011
Нанси
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Сент-Этьен
0 : 2
26.02.2011
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Марсель
2 : 1
19.02.2011
Сент-Этьен
1' - 90'
36'
Франция. Лига 1, 23 тур
Сент-Этьен
1 : 4
12.02.2011
Лион
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
1 : 2
05.02.2011
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
2 : 1
29.01.2011
Тулуза
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Ланс
2 : 1
15.01.2011
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Лилль
1 : 1
22.12.2010
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Сент-Этьен
2 : 0
18.12.2010
Арль-Авиньон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
0 : 2
12.12.2010
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Валансьен
1 : 1
01.12.2010
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Нанси
1 : 1
27.11.2010
Сент-Этьен
1' - 90'
70'
Франция. Лига 1, 14 тур
Сент-Этьен
1 : 1
20.11.2010
Осер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 12 тур
Сент-Этьен
1 : 2
06.11.2010
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Брест
2 : 0
30.10.2010
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 1
23.10.2010
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
2 : 1
17.10.2010
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
0 : 1
25.09.2010
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Сент-Этьен
3 : 0
18.09.2010
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Сент-Этьен
3 : 1
28.08.2010
Ланс
1' - 90'
69'
90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Ренн
0 : 0
21.08.2010
Сент-Этьен
1' - 90'
36'
Франция. Лига 1, 2 тур
Сент-Этьен
3 : 2
14.08.2010
Сошо
1' - 16'
Франция. Лига 1, 1 тур
ПСЖ
3 : 1
07.08.2010
Сент-Этьен
1' - 90'
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