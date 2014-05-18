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Мишел Бастос
Статистика
Мишел Бастос - статистика
Завершил карьеру
2 августа 1983 (43), Пелотас
#7 | Полузащитник
179 см | 73 кг
Бразилия
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Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Германия. Бундеслига 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Франция. Лига 1 2012/2013
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи 2011
Франция. Кубок 2011/2012
Франция. Кубок лиги 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Франция. Лига 1 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рома
16
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
1 : 0
18.05.2014
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
0 : 1
11.05.2014
Ювентус
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Катания
4 : 1
04.05.2014
Рома
57' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
2 : 0
25.04.2014
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
0 : 1
19.04.2014
Рома
79' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
3 : 1
12.04.2014
Аталанта
74' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Кальяри
1 : 3
06.04.2014
Рома
83' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
4 : 2
02.04.2014
Парма
75' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Сассуоло
0 : 2
30.03.2014
Рома
85' - 90'
90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
2 : 1
25.03.2014
Торино
70' - 90'
87'
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
0 : 2
22.03.2014
Рома
76' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
3 : 2
17.03.2014
Удинезе
81' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Наполи
1 : 0
09.03.2014
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
0 : 0
01.03.2014
Интер
79' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Болонья
0 : 1
22.02.2014
Рома
74' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Рома
3 : 0
16.02.2014
Сампдория
82' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
0 : 0
09.02.2014
Рома
64' - 90'
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