Инносент Бонке - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Инносент
|Фамилия
|Бонке
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кадуна
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 января 1996 (27 лет)
|Рост
|180
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Инносент
|Фамилия
|Бонке
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кадуна
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 января 1996 (27 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Лион
|0:0
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Лорьян
|0:1
|Осер
|Франция. Лига 1, 25 тур
|05.02.2023
|Был в запасе
|Лорьян
|0:0
|Анжер
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|19
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:1
|Осер (Осер)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Анжер (Анжер)
|01.02.2023
|1' -52'
|Реймс (Реймс)
|4:2
|Лорьян (Лорьян)
|27.01.2023
|46' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|14.01.2023
|63' -90'
|Марсель (Марсель)
|3:1
|Лорьян (Лорьян)
|11.01.2023
|1' -63'
|Лорьян (Лорьян)
|2:2
|Монако (Монако)
|42'
|01.01.2023
|1' -61'
|Анжер (Анжер)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)
|29.12.2022
|37' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:2
|Монпелье (Монпелье)
|59'
|13.11.2022
|1' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)
|26'
|06.11.2022
|1' -85'
|Лорьян (Лорьян)
|1:2
|ПСЖ (Париж)
|65'
|30.10.2022
|1' -85'
|Лорьян (Лорьян)
|1:2
|Ницца (Ницца)
|23.10.2022
|1' -62'
|Труа (Труа)
|2:2
|Лорьян (Лорьян)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|09.10.2022
|87' -90'
|Брест (Брест)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)
|02.10.2022
|69' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|16.09.2022
|72' -90'
|Осер (Осер)
|1:3
|Лорьян (Лорьян)
|11.09.2022
|1' -57'
|Лорьян (Лорьян)
|3:2
|Нант (Нант)
|07.09.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:1
|Лион (Лион)
|04.09.2022
|71' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)
|31.08.2022
|84' -90'
|Ланс (Ланс)
|5:2
|Лорьян (Лорьян)
|28.08.2022
|82' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|2:2
|Лорьян (Лорьян)
|07.08.2022
|1' -67'
|Ренн (Ренн)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)