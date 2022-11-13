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    Инносент Бонке - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Инносент
    Фамилия Бонке
    Команда Лорьян
    Состав Основной
    Родной город Кадуна
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 20 января 1996 (27 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Лион 0:0 Лорьян Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 Был в запасе Лорьян 0:1 Осер Франция. Лига 1, 25 тур
    05.02.2023 Был в запасе Лорьян 0:0 Анжер Франция. Лига 1, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лорьян 19 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 Был в запасе Лион (Лион) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    26.02.2023 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:1 Осер (Осер)
    05.02.2023 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:0 Анжер (Анжер)
    01.02.2023 1' -52' Реймс (Реймс) 4:2 Лорьян (Лорьян)
    27.01.2023 46' -90' Лорьян (Лорьян) 2:1 Ренн (Ренн)
    14.01.2023 63' -90' Марсель (Марсель) 3:1 Лорьян (Лорьян)
    11.01.2023 1' -63' Лорьян (Лорьян) 2:2 Монако (Монако)
    42'
    01.01.2023 1' -61' Анжер (Анжер) 1:2 Лорьян (Лорьян)
    29.12.2022 37' -90' Лорьян (Лорьян) 0:2 Монпелье (Монпелье)
    59'
    13.11.2022 1' -90' Страсбур (Страсбур) 1:1 Лорьян (Лорьян)
    26'
    06.11.2022 1' -85' Лорьян (Лорьян) 1:2 ПСЖ (Париж)
    65'
    30.10.2022 1' -85' Лорьян (Лорьян) 1:2 Ницца (Ницца)
    23.10.2022 1' -62' Труа (Труа) 2:2 Лорьян (Лорьян)
    15.10.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:0 Реймс (Реймс)
    09.10.2022 87' -90' Брест (Брест) 1:2 Лорьян (Лорьян)
    02.10.2022 69' -90' Лорьян (Лорьян) 2:1 Лилль (Лилль)
    16.09.2022 72' -90' Осер (Осер) 1:3 Лорьян (Лорьян)
    11.09.2022 1' -57' Лорьян (Лорьян) 3:2 Нант (Нант)
    07.09.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 3:1 Лион (Лион)
    04.09.2022 71' -90' Аяччо (Аяччо) 0:1 Лорьян (Лорьян)
    31.08.2022 84' -90' Ланс (Ланс) 5:2 Лорьян (Лорьян)
    28.08.2022 82' -90' Лорьян (Лорьян) 2:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    21.08.2022 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 2:2 Лорьян (Лорьян)
    07.08.2022 1' -67' Ренн (Ренн) 0:1 Лорьян (Лорьян)
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