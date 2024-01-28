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Инносент Бонке - статистика

Завершил карьеру
20 января 1996 (30), Кадуна
#8 | Полузащитник
180 см
Нигерия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лорьян
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 19 тур
Лорьян
3 : 3
28.01.2024
Гавр
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Лилль
3 : 0
14.01.2024
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Брест
4 : 0
20.12.2023
Лорьян
1' - 38'
Франция. Лига 1, 16 тур
Лорьян
1 : 2
17.12.2023
Страсбур
1' - 79'
Франция. Лига 1, 15 тур
Лорьян
2 : 4
10.12.2023
Марсель
1' - 90'
62'
Франция. Лига 1, 14 тур
Тулуза
1 : 1
03.12.2023
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Клермон
1 : 0
12.11.2023
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
0 : 0
04.11.2023
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Лорьян
1 : 1
20.08.2023
Ницца
86' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
ПСЖ
0 : 0
12.08.2023
Лорьян
Был в запасе
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