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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Лорьян
Лилль - Лорьян: обзор матча 14 января 2024
Лилль
14.01.2024, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 18 тур
3 : 0
Завершен
Лорьян
37'
Д. Дэвид
90'
Р. Кабелла
90+2'
Э. Жегрова
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лилль - Лорьян
ГОЛ! 3:0!
Э. Жегрова
Пас отдал
Т. Сантуш
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
Р. Кабелла
90'
88'
Желтая карточка
И. Туре
Замена
Р. Кабелла
️️️️
Ю. Языджи
77'
75'
Замена
Д. Мвука
️️️️
Т. Бакайоко
41'
Желтая карточка
Т. Бакайоко
Желтая карточка
Б. Андре
40'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дэвид
Пас отдал
А. Гомес
37'
30'
Желтая карточка
Т. Ле Бри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
31
Исмаили
ЛЗ
15
Лени Йоро
ЦЗ
4
Александро
ЦЗ
22
Тиагу Сантуш
ПЗ
21
Бенжамин Андре
(К)
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
11
Эдон Жегрова
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
43
Орельен Пелон
ЦЗ
55
Исаак Туре
ЦЗ
24
Лорис Муйоколо
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
19
Лоран Абержель
(К)
ОП
44
Айман Кари
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
21
Жюльен Понко
АП
15
Тосин Айегун
ЦФ
2
Игор Силва
ЦФ
Лилль
1
Вито Манноне
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
32
Айюб Буадди
АП
17
Аарон Малуда
ЦФ
29
Amine Messoussa
ЦФ
Лорьян
94
Dominique Youfeigane
ВР
14
Энцо Гентон
ЦЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
62
Артур Авом
ЦП
34
Gino Caoki
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦП
21
Carmel Mabanza
ЦП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
22
Джоэль Мвука
ПВ
3-2-2-2-1
30
Шевалье
3
Гудмундссон
15
Йоро
4
Александро
31
Исмаили
22
Сантуш
21
Андре
7
Гомес
97
Языджи
11
Жегрова
15
Дэвид
3-2-1-2-2
38
Мвого
43
Пелон
55
Туре
24
Муйоколо
8
Бакайоко
19
Абержель
44
Кари
11
Ле Бри
21
Понко
2
Силва
15
Айегун
97
Языджи
5
Кабелла
5
Кабелла
97
Языджи
8
Бакайоко
22
Мвука
22
Мвука
8
Бакайоко
Остались в запасе
Лилль
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
17
Аарон Малуда
ЦФ
29
Amine Messoussa
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
94
Dominique Youfeigane
ВР
14
Энцо Гентон
ЦЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
62
Артур Авом
ЦП
34
Gino Caoki
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦП
21
Carmel Mabanza
ЦП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
14
Самуэль Умтити
ЦЗ
80
Аким Зедадка
ПЗ
5
Игнасио Мирамон
ОП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
32
Айюб Буадди
АП
17
Аарон Малуда
ЦФ
29
Amine Messoussa
ЦФ
Остались в запасе
94
Dominique Youfeigane
ВР
14
Энцо Гентон
ЦЗ
20
Дембо Силла
ПЗ
62
Артур Авом
ЦП
34
Gino Caoki
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦП
21
Carmel Mabanza
ЦП
22
Эли Жуниор Крупи
АП
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Лилль - Лорьян
1
3
Всего ударов по воротам
24
1
Удары в створ
10
0
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
10
22
Офсайды
3
2
Количество передач
627
378
Сейвы
0
7
Точность передач %
89
78
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
15
0
xG (ожидаемые голы)
2.7
0.14
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 12 тур
Ле-Ман
- : -
28.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 1
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Главный судья:
Pierre Gaillouste, France
Стадион:
Пьер Моруа
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