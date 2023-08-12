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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Лорьян
ПСЖ - Лорьян: обзор матча 12 августа 2023
ПСЖ
12.08.2023, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 1 тур
0 : 0
Завершен
Лорьян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Лорьян
Замена
Маркиньос
️️️️
Л. Эрнандес
82'
Замена
У. Экитике
️️️️
Л. Кан Ин
82'
79'
Замена
Д. Йонгва
️️️️
В. Ле Гофф
Замена
К. Солер
️️️️
М. Асенсио
69'
Замена
Ф. Руис
️️️️
Витинья
68'
59'
Замена
Ж. Понко
️️️️
Ж. Макенго
59'
Замена
И. Коне
️️️️
Б. Дьенг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
2
Данилу Перейра
ОП
33
Варрен Заир-Эмери
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
17
Витинья
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Лорьян
38
Ивон Мвого
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
24
Гедеон Калюлю
ПЗ
18
Бамо Мейте
ОП
19
Лоран Абержель
ОП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
11
Тео Ле Бри
АП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Бамба Дьенг
ЦФ
ПСЖ
1
Арнау Тенас
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
27
Чер Ндур
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
22
Уго Экитике
ПВ
Лорьян
1
Вито Манноне
ВР
13
Дарлин Йонгва
ЛЗ
20
Дембо Силла
ЦЗ
27
Формос Менди
ЦЗ
22
Эли Жуниор Крупи
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦП
21
Жюльен Понко
АП
28
Ибрахима Коне
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Доннарумма
21
Эрнандес
37
Шкриньяр
2
Хакими
2
Перейра
33
Заир-Эмери
5
Угарте
17
Витинья
7
Кан Ин
10
Асенсио
9
Рамуш
4-2-1-2-1
38
Мвого
24
Калюлю
3
Тальби
15
Лапорт
25
Ле Гофф
18
Мейте
19
Абержель
17
Макенго
21
Февр
11
Ле Бри
9
Дьенг
21
Эрнандес
5
Маркиньос
5
Маркиньос
21
Эрнандес
10
Асенсио
18
Солер
18
Солер
10
Асенсио
17
Витинья
8
Руис
8
Руис
17
Витинья
7
Кан Ин
22
Экитике
22
Экитике
7
Кан Ин
25
Ле Гофф
13
Йонгва
13
Йонгва
25
Ле Гофф
17
Макенго
21
Понко
21
Понко
17
Макенго
9
Дьенг
28
Коне
28
Коне
9
Дьенг
Остались в запасе
ПСЖ
Лорьян
1
Арнау Тенас
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
27
Чер Ндур
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
Главный тренер
Луис Энрике
1
Вито Манноне
ВР
20
Дембо Силла
ЦЗ
27
Формос Менди
ЦЗ
22
Эли Жуниор Крупи
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦП
7
Пабло Пажи
ЦФ
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
27
Чер Ндур
ЦП
17
Исмаэль Гарби
АП
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
20
Дембо Силла
ЦЗ
27
Формос Менди
ЦЗ
22
Эли Жуниор Крупи
ЦП
8
Инносент Бонке
ЦП
7
Пабло Пажи
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча ПСЖ - Лорьян
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
2 : 2
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Информация о матче
Стадион:
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