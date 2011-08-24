Эмерсон - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Эмерсон
|Фамилия
|Да Консейсао
|Команда
|Атлетико Минейро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Имя
|Эмерсон
|Фамилия
|Да Консейсао
|Команда
|Атлетико Минейро
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Паулу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|182
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бенфика
|11
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.04.2012
|1' -90'
|Челси (Лондон)
|2:1
|Бенфика (Лиссабон)
|27.03.2012
|1' -90'
|Бенфика (Лиссабон)
|0:1
|Челси (Лондон)
|06.03.2012
|1' -90'
|Бенфика (Лиссабон)
|2:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|15.02.2012
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:2
|Бенфика (Лиссабон)
|07.12.2011
|1' -90'
|Бенфика (Лиссабон)
|1:0
|Оцелул (Галац)
|22.11.2011
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:2
|Бенфика (Лиссабон)
|18.10.2011
|1' -86'
|Базель (Базель)
|0:2
|Бенфика (Лиссабон)
|41' 86'
|27.09.2011
|1' -90'
|Оцелул (Галац)
|0:1
|Бенфика (Лиссабон)
|14.09.2011
|1' -90'
|Бенфика (Лиссабон)
|1:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|24.08.2011
|1' -90'
|Бенфика (Лиссабон)
|3:1
|Твенте (Энсхеде)
|16.08.2011
|1' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|2:2
|Бенфика (Лиссабон)