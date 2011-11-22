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Манчестер Юнайтед - Бенфика
Манчестер Юнайтед - Бенфика: обзор матча 22 ноября 2011
Манчестер Юнайтед
22.11.2011, вторник, 23:45
Лига Чемпионов, группа C, 5 тур
2 : 2
Завершен
Бенфика
30'
Д. Бербатов
60'
Д. Флетчер
4'
Ф. Джонс (АГ)
61'
П. Аймар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Бенфика
Желтая карточка
М. Перейра
Замена
Р. Аморим
️️️️
П. Аймар
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Фабио
Замена
Чичарито
️️️️
Л. Валенсия
Желтая карточка
М. Кэррик
Замена
Н. Матич
️️️️
Н. Гайтан
ГОЛ! 2:2!
П. Аймар
Пас отдал
Б. Сезар
ГОЛ! 2:1!
Д. Флетчер
Пас отдал
П. Эвра
Замена
М. Витор
️️️️
Луизао
Желтая карточка
Артур
Желтая карточка
Д. Флетчер
ГОЛ! 1:1!
Д. Бербатов
Пас отдал
Нани
16'
Желтая карточка
Э. Гарай
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Ф. Джонс
Пас отдал
Н. Гайтан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
(К)
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
5
Рио Фердинанд
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
17
Нани
ЛВ
24
Даррен Флетчер
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Бенфика
1
Артур
ВР
2
Макси Перейра
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
4
Луизао
(К)
ЦЗ
19
Эмерсон
ПЗ
28
Аксель Витсель
ЛП
6
Хави Гарсия
ЦП
11
Бруно Сезар
ПП
10
Пабло Аймар
ЛФ
19
Родриго
ЦФ
10
Николас Гайтан
РФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
14
Чичарито
ЦФ
Бенфика
82
Эдуарду
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
3-2-3-1-1
43
Де Хеа
27
Эвра
4
Джонс
5
Фердинанд
15
Янг
2
Фабио
24
Флетчер
16
Кэррик
25
Валенсия
17
Нани
10
Бербатов
4-3-3
1
Артур
19
Эмерсон
24
Гарай
4
Луизао
2
Перейра
11
Сезар
6
Хави Гарсия
28
Витсель
10
Гайтан
19
Родриго
10
Аймар
2
Фабио
6
Смоллинг
6
Смоллинг
2
Фабио
25
Валенсия
14
Чичарито
14
Чичарито
25
Валенсия
4
Луизао
4
Витор
4
Витор
4
Луизао
10
Аймар
6
Аморим
6
Аморим
10
Аймар
10
Гайтан
18
Матич
18
Матич
10
Гайтан
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Бенфика
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Фергюсон
82
Эдуарду
ВР
7
Оскар Кардосо
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
11
Райан Гиггз
ЦП
24
Даррон Гибсон
ЦП
Остались в запасе
82
Эдуарду
ВР
7
Оскар Кардосо
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Бенфика
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Помощники судьи:
Бахаттын Дуран
Тарик Энгюн (оба Турция)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 23:30 (прямая)
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