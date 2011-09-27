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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Оцелул - Бенфика
Оцелул - Бенфика: обзор матча 27 сентября 2011
Оцелул
27.09.2011, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 2 тур
0 : 1
Завершен
Бенфика
40'
Б. Сезар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оцелул - Бенфика
Желтая карточка
С. Костин
Желтая карточка
М. Перендиа
Замена
Р. Аморим
️️️️
Б. Сезар
Замена
Родриго
️️️️
Н. Гайтан
Замена
Б. Пуношевац
️️️️
М. Пена
Замена
С. Фрунзе
️️️️
Л. Буш
Замена
Нолито
️️️️
Х. Савиола
Замена
Г. Вильянти
️️️️
Д. Ибе
ГОЛ! 0:1!
Б. Сезар
Пас отдал
Н. Гайтан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оцелул
12
Бранко Граховац
ВР
5
Зоран Любинкович
ЦЗ
24
Сержиу Костин
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
29
Габриэль Джурджу
ЦП
15
Джон Ибе
ЦП
4
Иоан Филип
ЦП
7
Лауренциу Буш
ПВ
27
Мариус Пена
ЦФ
8
Ливиу Антал
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Бенфика
1
Артур
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
4
Луизао
ЦЗ
6
Хави Гарсия
ОП
11
Бруно Сезар
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Оцелул
1
Кристиан Бранец
ВР
16
Кристиан Сарги
ЦЗ
11
Сорин Фрунзе
ЛП
26
Ионуц Нягу
ЦП
37
Габриэль Вильянти
ЦП
6
Александру Бенга
ЦП
19
Братислав Пуношевац
ЦФ
Бенфика
82
Эдуарду
ВР
33
Жардел
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
10
Пабло Аймар
АП
19
Родриго
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
4-3-1-2
12
Граховац
5
Любинкович
40
Перендиа
89
Скубич
24
Костин
29
Джурджу
15
Ибе
4
Филип
7
Буш
8
Антал
27
Пена
4-1-3-2
1
Артур
24
Гарай
2
Перейра
4
Луизао
19
Эмерсон
6
Хави Гарсия
11
Сезар
10
Гайтан
28
Витсель
7
Кардосо
16
Савиола
15
Ибе
37
Вильянти
37
Вильянти
15
Ибе
27
Пена
19
Пуношевац
19
Пуношевац
27
Пена
7
Буш
11
Фрунзе
11
Фрунзе
7
Буш
11
Сезар
6
Аморим
6
Аморим
11
Сезар
10
Гайтан
19
Родриго
19
Родриго
10
Гайтан
16
Савиола
3
Нолито
3
Нолито
16
Савиола
Остались в запасе
Оцелул
Бенфика
1
Кристиан Бранец
ВР
16
Кристиан Сарги
ЦЗ
26
Ионуц Нягу
ЦП
6
Александру Бенга
ЦП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
82
Эдуарду
ВР
33
Жардел
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
10
Пабло Аймар
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Кристиан Бранец
ВР
16
Кристиан Сарги
ЦЗ
26
Ионуц Нягу
ЦП
6
Александру Бенга
ЦП
Остались в запасе
82
Эдуарду
ВР
33
Жардел
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
10
Пабло Аймар
АП
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Оцелул - Бенфика
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Оцелул
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
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