Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Манчестер Юнайтед
Бенфика - Манчестер Юнайтед: обзор матча 14 сентября 2011
Бенфика
14.09.2011, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа C, 1 тур
1 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
25'
О. Кардосо
42'
Р. Гиггз
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Манчестер Юнайтед
Замена
Ф. Джонс
️️️️
Фабио
Замена
Н. Матич
️️️️
П. Аймар
Желтая карточка
Н. Гайтан
Замена
Нани
️️️️
Л. Валенсия
Замена
Чичарито
️️️️
Д. Флетчер
Желтая карточка
М. Кэррик
Желтая карточка
М. Перейра
Замена
Нолито
️️️️
Р. Аморим
ГОЛ! 1:1!
Р. Гиггз
Желтая карточка
П. Аймар
Желтая карточка
У. Руни
ГОЛ! 1:0!
О. Кардосо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Артур
ВР
4
Луизао
ЛЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
19
Эмерсон
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЛП
6
Хави Гарсия
ЦП
10
Пабло Аймар
ЦП
6
Рубен Аморим
ЦП
28
Аксель Витсель
АП
24
Эсекьель Гарай
ПП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
25
Луис-Антонио Валенсия
ЛП
24
Даррен Флетчер
ЦП
11
Райан Гиггз
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
33
Пак Джи Сун
ПП
32
Уэйн Руни
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Бенфика
82
Эдуарду
ВР
33
Жардел
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
11
Бруно Сезар
ЦП
3
Нолито
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
28
Андерсон
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
14
Чичарито
ЦФ
3-5-1-1
1
Артур
4
Луизао
2
Перейра
19
Эмерсон
10
Гайтан
6
Хави Гарсия
10
Аймар
6
Аморим
24
Гарай
28
Витсель
7
Кардосо
4-5-1
1
Линдегаард
2
Фабио
35
Эванс
6
Смоллинг
27
Эвра
33
Пак Джи Сун
24
Флетчер
11
Гиггз
16
Кэррик
25
Валенсия
32
Руни
10
Аймар
18
Матич
18
Матич
10
Аймар
6
Аморим
3
Нолито
3
Нолито
6
Аморим
2
Фабио
4
Джонс
4
Джонс
2
Фабио
25
Валенсия
17
Нани
17
Нани
25
Валенсия
24
Флетчер
14
Чичарито
14
Чичарито
24
Флетчер
Остались в запасе
Бенфика
Манчестер Юнайтед
82
Эдуарду
ВР
33
Жардел
ЦЗ
11
Бруно Сезар
ЦП
19
Родриго
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
43
Давид Де Хеа
ВР
28
Андерсон
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Остались в запасе
82
Эдуарду
ВР
33
Жардел
ЦЗ
11
Бруно Сезар
ЦП
19
Родриго
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
28
Андерсон
ЦП
10
Димитар Бербатов
ЦФ
10
Майкл Оуэн
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Алекс Фергюсон
Статистика матча Бенфика - Манчестер Юнайтед
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Помощники судьи:
Примаж Архар
Марко Станчич (оба - Словения)
Дополнительные помощники:
Славко Винчич
Роберто Панис (оба - Словения)
Резервный судья:
Драгослав Перич (Словения)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Новости команд
Все
Бенфика
Манчестер Юнайтед
Скоулз высказался о новом тренере «МЮ»: «У него репутация подружки невесты»
Вчера, 17:54
1
«Манчестер Юнайтед» выпустил заявление после ухода Кэррика
Вчера, 15:55
Канчельскис оценил нового главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:52
1
«Манчестер Юнайтед» официально избавился от Кэррика
Вчера, 13:50
3
«Манчестер Юнайтед» уволил Кэррика
Вчера, 12:35
3
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Омонии» и «Бенфики» на победу в матче 3-го тура
21 октября
Скоулз высказался о новом тренере «МЮ»: «У него репутация подружки невесты»
Вчера, 17:54
1
«Манчестер Юнайтед» выпустил заявление после ухода Кэррика
Вчера, 15:55
Канчельскис оценил нового главного тренера «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 14:52
1
«Манчестер Юнайтед» официально избавился от Кэррика
Вчера, 13:50
3
«Манчестер Юнайтед» уволил Кэррика
Вчера, 12:35
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+