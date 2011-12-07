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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Оцелул
Бенфика - Оцелул: обзор матча 07 декабря 2011
Бенфика
07.12.2011, среда, 23:45
Лига Чемпионов, группа C, 6 тур
1 : 0
Завершен
Оцелул
7'
О. Кардосо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Оцелул
Желтая карточка
Г. Джурджу
Желтая карточка
З. Любинкович
Замена
С. Фрунзе
️️️️
Л. Антал
Замена
Х. Савиола
️️️️
О. Кардосо
Желтая карточка
О. Кардосо
Замена
М. Пена
️️️️
И. Нягу
Замена
Родриго
️️️️
П. Аймар
Замена
Нолито
️️️️
Б. Сезар
Замена
З. Любинкович
️️️️
С. Илие
ГОЛ! 1:0!
О. Кардосо
Пас отдал
Н. Гайтан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
1
Артур
ВР
19
Эмерсон
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
33
Жардел
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
11
Бруно Сезар
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Оцелул
12
Бранко Граховац
ВР
0
Силвиу Илие
ВР
24
Сержиу Костин
ЦЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
2
Корнел Рыпэ
ПЗ
4
Иоан Филип
ЦП
10
Габриэль Параскив
ЦП
26
Ионуц Нягу
ЦП
29
Габриэль Джурджу
ЦП
7
Лауренциу Йорга
ЦП
8
Ливиу Антал
ЦФ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Бенфика
82
Эдуарду
ВР
36
Луис Мартинш
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
3
Нолито
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Оцелул
1
Кристиан Бранец
ВР
5
Зоран Любинкович
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
11
Сорин Фрунзе
ЛП
37
Габриэль Вильянти
ЦП
19
Братислав Пуношевац
ЦФ
27
Мариус Пена
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Артур
19
Эмерсон
24
Гарай
33
Жардел
6
Аморим
6
Хави Гарсия
28
Витсель
10
Гайтан
11
Сезар
10
Аймар
7
Кардосо
3-5-1
12
Граховац
2
Рыпэ
40
Перендиа
24
Костин
4
Филип
26
Нягу
29
Джурджу
7
Йорга
10
Параскив
8
Антал
11
Сезар
3
Нолито
3
Нолито
11
Сезар
7
Кардосо
16
Савиола
16
Савиола
7
Кардосо
10
Аймар
19
Родриго
19
Родриго
10
Аймар
0
Илие
5
Любинкович
5
Любинкович
0
Илие
26
Нягу
27
Пена
27
Пена
26
Нягу
8
Антал
11
Фрунзе
11
Фрунзе
8
Антал
Остались в запасе
Бенфика
Оцелул
82
Эдуарду
ВР
36
Луис Мартинш
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
Главный тренер
Жорже Жезуш
1
Кристиан Бранец
ВР
37
Габриэль Вильянти
ЦП
19
Братислав Пуношевац
ЦФ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Остались в запасе
82
Эдуарду
ВР
36
Луис Мартинш
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
18
Неманья Матич
ОП
Остались в запасе
1
Кристиан Бранец
ВР
37
Габриэль Вильянти
ЦП
19
Братислав Пуношевац
ЦФ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Доринел Мунтяну
Статистика матча Бенфика - Оцелул
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Оцелул
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
Ботошани
1 : 1
09.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 14 тур
Оцелул
1 : 1
01.11.2026
Сепси
Румыния. Лига I, 13 тур
Фарул
4 : 3
25.10.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 12 тур
Оцелул
1 : 1
16.10.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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