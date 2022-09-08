Фелипе Визеу - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Фелипе
|Фамилия
|Визеу
|Команда
|Сеара
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Фелипе
|Фамилия
|Визеу
|Команда
|Сеара
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шериф
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.10.2022
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:0
|Шериф (Тирасполь)
|13.10.2022
|80' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|3:0
|Шериф (Тирасполь)
|06.10.2022
|1' -77'
|Шериф (Тирасполь)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|15.09.2022
|73' -90'
|Шериф (Тирасполь)
|0:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|08.09.2022
|90' -90'
|Омония (Никосия)
|0:3
|Шериф (Тирасполь)