Софьян Алакуш - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Софьян
|Фамилия
|Алакуш
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ним
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июля 1998 (24 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Софьян
|Фамилия
|Алакуш
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ним
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 июля 1998 (24 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Метц
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.12.2021
|Был в запасе
|Лион (Лион)
|1:1
|Метц (Метц)
|12.12.2021
|84' -90'
|Метц (Метц)
|4:1
|Лорьян (Лорьян)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|4:0
|Метц (Метц)
|01.12.2021
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:3
|Монпелье (Монпелье)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|0:1
|Метц (Метц)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|3:3
|Бордо (Бордо)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|0:0
|Метц (Метц)
|30.10.2021
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|24.10.2021
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|4:1
|Метц (Метц)
|17.10.2021
|46' -90'
|Метц (Метц)
|0:3
|Ренн (Ренн)
|03.10.2021
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|3:2
|Метц (Метц)
|26.09.2021
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|1:2
|Метц (Метц)
|22.09.2021
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:2
|ПСЖ (Париж)
|29.08.2021
|46' -90'
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|2:2
|Метц (Метц)
|90'
|22.08.2021
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|15.08.2021
|30' -90'
|Нант (Нант)
|2:0
|Метц (Метц)
|08.08.2021
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|3:3
|Лилль (Лилль)