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Софьян Алакуш
Статистика
Софьян Алакуш - статистика
Завершил карьеру
29 июля 1998 (28), Ним
#22 | Защитник
175 см
Марокко | Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Лига 2 2024/2025
Франция. Лига 2 2023/2024
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Метц
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 19 тур
Лион
1 : 1
22.12.2021
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Метц
4 : 1
12.12.2021
Лорьян
84' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
4 : 0
05.12.2021
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Метц
1 : 3
01.12.2021
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Ницца
0 : 1
27.11.2021
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Метц
3 : 3
21.11.2021
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Марсель
0 : 0
07.11.2021
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
1 : 1
30.10.2021
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
4 : 1
24.10.2021
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Метц
0 : 3
17.10.2021
Ренн
46' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
3 : 2
03.10.2021
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
26.09.2021
Метц
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Метц
1 : 2
22.09.2021
ПСЖ
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Клермон
2 : 2
29.08.2021
Метц
46' - 90'
90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Метц
1 : 1
22.08.2021
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Нант
2 : 0
15.08.2021
Метц
30' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Метц
3 : 3
08.08.2021
Лилль
Был в запасе
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