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    Софьян Алакуш - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Софьян
    Фамилия Алакуш
    Команда Метц
    Состав Основной
    Родной город Ним
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 июля 1998 (24 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Метц 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.12.2021 Был в запасе Лион (Лион) 1:1 Метц (Метц)
    12.12.2021 84' -90' Метц (Метц) 4:1 Лорьян (Лорьян)
    05.12.2021 Был в запасе Монако (Монако) 4:0 Метц (Метц)
    01.12.2021 Был в запасе Метц (Метц) 1:3 Монпелье (Монпелье)
    27.11.2021 Был в запасе Ницца (Ницца) 0:1 Метц (Метц)
    21.11.2021 Был в запасе Метц (Метц) 3:3 Бордо (Бордо)
    07.11.2021 Был в запасе Марсель (Марсель) 0:0 Метц (Метц)
    30.10.2021 Был в запасе Метц (Метц) 1:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    24.10.2021 Был в запасе Ланс (Ланс) 4:1 Метц (Метц)
    17.10.2021 46' -90' Метц (Метц) 0:3 Ренн (Ренн)
    03.10.2021 Был в запасе Анжер (Анжер) 3:2 Метц (Метц)
    26.09.2021 Был в запасе Брест (Брест) 1:2 Метц (Метц)
    22.09.2021 Был в запасе Метц (Метц) 1:2 ПСЖ (Париж)
    29.08.2021 46' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 2:2 Метц (Метц)
    90'
    22.08.2021 Был в запасе Метц (Метц) 1:1 Реймс (Реймс)
    15.08.2021 30' -90' Нант (Нант) 2:0 Метц (Метц)
    08.08.2021 Был в запасе Метц (Метц) 3:3 Лилль (Лилль)
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