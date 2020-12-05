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Михаил Осинов
Статистика
Михаил Осинов - статистика
Завершил карьеру
29 декабря 2000 (25)
| Защитник
176 см
Россия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. Вторая лига. Группа 3 2022/2023
Россия. ФНЛ 2020/2021
Россия. Молодежное первенство 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нижний Новгород
4
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 26 тур
Текстильщик
1 : 0
05.12.2020
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Алания
0 : 0
29.11.2020
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 24 тур
Нефтехимик
0 : 1
25.11.2020
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2020
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Иртыш
0 : 1
15.11.2020
Нижний Новгород
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Спартак-2
0 : 4
07.11.2020
Нижний Новгород
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Енисей
0 : 1
01.11.2020
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Нижний Новгород
0 : 0
28.10.2020
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Чайка
1 : 1
24.10.2020
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Велес
1 : 3
13.10.2020
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Нижний Новгород
2 : 1
09.10.2020
Балтика
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Краснодар-2
2 : 3
04.10.2020
Нижний Новгород
90' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Нижний Новгород
3 : 0
27.09.2020
Акрон
71' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Торпедо
0 : 2
23.09.2020
Нижний Новгород
85' - 90'
90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Нижний Новгород
3 : 0
19.09.2020
Шинник
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Факел
0 : 1
13.09.2020
Нижний Новгород
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Нижний Новгород
1 : 0
09.09.2020
Волгарь
81' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Нижний Новгород
0 : 1
16.08.2020
Нефтехимик
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 3 тур
Динамо Бр
1 : 0
12.08.2020
Нижний Новгород
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 2 тур
Нижний Новгород
2 : 0
08.08.2020
Иртыш
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 1 тур
Нижний Новгород
1 : 0
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