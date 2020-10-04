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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Нижний Новгород
Краснодар-2 - Нижний Новгород: обзор матча 04 октября 2020
Краснодар-2
04.10.2020, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 13 тур
2 : 3
Завершен
Нижний Новгород
28'
Л. Сабуа
45+2'
А. Мацукатов (П)
60'
А. Попов
78'
А. Сапета (П)
80'
А. Ставпец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Нижний Новгород
90'
+4
Желтая карточка
М. Осинов
90'
+2
Замена
М. Осинов
️️️️
Т. Сулейманов
86'
Замена
М. Гащенков
️️️️
А. Шарипов
81'
Замена
П. Комолов
️️️️
И. Горбунов
80'
ГОЛ! 2:3!
А. Ставпец
78'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Сапета
Желтая карточка
В. Стежко
77'
Замена
Д. Бенедык
️️️️
Р. Апеков
74'
Замена
Д. Иванов
️️️️
С. Петерсон
71'
Желтая карточка
С. Петерсон
66'
65'
Замена
А. Ставпец
️️️️
И. Темников
Замена
С. Петерсон
️️️️
А. Григорян
63'
60'
ГОЛ! 2:1!
А. Попов
56'
Замена
А. Федчук
️️️️
М. Султонов
Замена
Р. Симонов
️️️️
Д. Котов
46'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Мацукатов
45'
+2
Желтая карточка
С. Ещенко
45'
ГОЛ! 1:0!
Л. Сабуа
28'
Замена
Д. Котов
️️️️
Л. Байрамян
26'
Желтая карточка
А. Мацукатов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
1
Сергей Ещенко
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
23
Левон Байрамян
ЦП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
81
Леон Сабуа
ЦП
70
Арутюн Григорян
АП
Главный тренер
Артем Куликов
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
41
Александр Сапета
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Краснодар-2
90
Никита Егязаров
ВР
38
Данил Бенедык
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
18
Сергей Петерсон
ОП
11
Роман Симонов
АП
8
Дмитрий Котов
ПВ
Нижний Новгород
81
Олег Смирнов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
0
Михаил Осинов
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Артем Федчук
ЦФ
4-1-3-2
1
Ещенко
44
Исаенко
5
Стежко
4
Литвинов
2
Пелих
23
Якимов
23
Байрамян
15
Мацукатов
81
Сабуа
11
Апеков
70
Григорян
4-2-3-1
31
Анисимов
11
Темников
5
Шумских
24
Гоцук
7
Маляров
41
Сапета
73
Шарипов
18
Попов
28
Султонов
17
Горбунов
99
Сулейманов
11
Апеков
38
Бенедык
38
Бенедык
11
Апеков
Петерсон
13
Иванов
13
Иванов
Петерсон
70
Григорян
18
Петерсон
18
Петерсон
70
Григорян
Котов
11
Симонов
11
Симонов
Котов
23
Байрамян
8
Котов
8
Котов
23
Байрамян
99
Сулейманов
0
Осинов
0
Осинов
99
Сулейманов
17
Горбунов
20
Комолов
20
Комолов
17
Горбунов
73
Шарипов
77
Гащенков
77
Гащенков
73
Шарипов
11
Темников
16
Ставпец
16
Ставпец
11
Темников
28
Султонов
10
Федчук
10
Федчук
28
Султонов
Остались в запасе
Краснодар-2
Нижний Новгород
90
Никита Егязаров
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
23
Сергей Зуйков
ПЗ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
81
Олег Смирнов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
90
Никита Егязаров
ВР
Остались в запасе
23
Сергей Зуйков
ПЗ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
81
Олег Смирнов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Краснодар-2 - Нижний Новгород
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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