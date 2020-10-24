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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Чайка - Нижний Новгород
Чайка - Нижний Новгород: обзор матча 24 октября 2020
Чайка
24.10.2020, суббота, 17:00
Россия. ФНЛ, 17 тур
1 : 1
Завершен
Нижний Новгород
87'
К. Гоцук
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чайка - Нижний Новгород
89'
Желтая карточка
Н. Каккоев
87'
ГОЛ! 0:1!
К. Гоцук
80'
Замена
А. Ставпец
️️️️
М. Султонов
75'
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
М. Гащенков
75'
Замена
Н. Каккоев
️️️️
Т. Сулейманов
68'
Замена
Н. Калинский
️️️️
П. Комолов
62'
Замена
А. Попов
️️️️
И. Горбунов
34'
Желтая карточка
С. Зуйков
22'
Желтая карточка
М. Гащенков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чайка
47
Михаил Филиппов
ВР
91
Лео Гогличидзе
ЛЗ
55
Антон Пискунов
ЦЗ
92
Радик Хайруллов
ЦЗ
29
Владимир Хозин
ЦЗ
10
Константин Савичев
ПЗ
38
Василий Алейников
ОП
88
Игорь Безденежных
ЦП
52
Игорь Леонтьев
ЦП
9
Алан Чочиев
АП
17
Идрис Умаев
ЦФ
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
73
Альберт Шарипов
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Чайка
1
Руслан Юнусов
ВР
97
Максим Васильев
ЦЗ
45
Игорь Парадин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
19
Рамазан Оразов
ЦП
23
Никита Глушков
ЦП
32
Артем Кулишев
ПВ
7
Александр Хохлачев
ЦФ
Нижний Новгород
81
Олег Смирнов
ВР
0
Михаил Осинов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
3-3-2-1-1
47
Филиппов
55
Пискунов
92
Хайруллов
29
Хозин
91
Гогличидзе
38
Алейников
10
Савичев
88
Безденежных
52
Леонтьев
9
Чочиев
17
Умаев
4-3-2-1
31
Анисимов
7
Маляров
5
Шумских
24
Гоцук
23
Зуйков
73
Шарипов
20
Комолов
77
Гащенков
28
Султонов
17
Горбунов
99
Сулейманов
9
Чочиев
32
Кулишев
32
Кулишев
9
Чочиев
10
Савичев
19
Оразов
19
Оразов
10
Савичев
17
Умаев
23
Глушков
23
Глушков
17
Умаев
77
Гащенков
19
Мичуренков
19
Мичуренков
77
Гащенков
99
Сулейманов
22
Каккоев
22
Каккоев
99
Сулейманов
20
Комолов
78
Калинский
78
Калинский
20
Комолов
28
Султонов
16
Ставпец
16
Ставпец
28
Султонов
17
Горбунов
18
Попов
18
Попов
17
Горбунов
Остались в запасе
Чайка
Нижний Новгород
7
Александр Хохлачев
ЦФ
97
Максим Васильев
ЦЗ
1
Руслан Юнусов
ВР
45
Игорь Парадин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
0
Михаил Осинов
ПЗ
81
Олег Смирнов
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
7
Александр Хохлачев
ЦФ
97
Максим Васильев
ЦЗ
1
Руслан Юнусов
ВР
45
Игорь Парадин
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
Остались в запасе
0
Михаил Осинов
ПЗ
81
Олег Смирнов
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Чайка - Нижний Новгород
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
7
Матчи команд
Чайка
Россия. Кубок, 1/16 финала
Чайка
0 : 3
12.08.2026
Нефтяник
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Ротор
5 : 0
16.05.2026
Чайка
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Чайка
0 : 2
03.05.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
КАМАЗ
2 : 1
26.04.2026
Чайка
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Стадион:
Центральный им. И.П. Чайки
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