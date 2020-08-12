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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Динамо Бр - Нижний Новгород
Динамо Бр - Нижний Новгород: обзор матча 12 августа 2020
Динамо Бр
12.08.2020, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 0
Завершен
Нижний Новгород
52'
М. Вотинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Бр - Нижний Новгород
Замена
Д. Агуреев
️️️️
Д. Пикатов
90'
Замена
А. Сапаев
️️️️
Н. Мараев
83'
81'
Замена
А. Шарипов
️️️️
Н. Калинский
Замена
Ю. Першин
️️️️
П. Баранов
78'
71'
Замена
И. Темников
️️️️
А. Федчук
69'
Замена
С. Алиев
️️️️
М. Гащенков
Замена
Д. Пикатов
️️️️
В. Дрогунов
64'
63'
Замена
А. Ставпец
️️️️
И. Горбунов
Желтая карточка
А. Луканченков
55'
ГОЛ! 1:0!
М. Вотинов
52'
50'
Желтая карточка
С. Зуйков
Замена
А. Укомский
️️️️
В. Сорокин
46'
44'
Желтая карточка
А. Сапета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
96
Алексей Кузнецов
ВР
10
Владислав Дрогунов
ЛЗ
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
21
Александр Крючков
ОП
4
Павел Баранов
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
10
Николай Мараев
ПВ
45
Максим Вотинов
ЦФ
Нижний Новгород
99
Николай Сысуев
ВР
5
Алексей Шумских
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
41
Александр Сапета
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Динамо Бр
7
Алексей Шебанов
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
3
Данил Луппа
ЦЗ
12
Алексей Сапаев
ЦЗ
10
Юрий Першин
ЛВ
70
Александр Джумаев
ЦП
16
Максим Пикатов
ЦП
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
9
Даниил Агуреев
ПВ
21
Александр Циберкин
ЦФ
11
Артемий Укомский
ЦФ
Нижний Новгород
81
Олег Смирнов
ВР
7
Кирилл Маляров
ПЗ
0
Михаил Осинов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
9
Саид Алиев
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
3-3-2-1-1
96
Кузнецов
29
Хайманов
23
Васильев
26
Луканченков
10
Дрогунов
21
Крючков
14
Сорокин
4
Баранов
8
Чиркин
10
Мараев
45
Вотинов
3-3-2-2
99
Сысуев
23
Зуйков
24
Гоцук
5
Шумских
41
Сапета
77
Гащенков
78
Калинский
18
Попов
17
Горбунов
10
Федчук
19
Мичуренков
10
Мараев
12
Сапаев
12
Сапаев
10
Мараев
4
Баранов
10
Першин
10
Першин
4
Баранов
10
Дрогунов
20
Пикатов
20
Пикатов
10
Дрогунов
14
Сорокин
11
Укомский
11
Укомский
14
Сорокин
Пикатов
9
Агуреев
9
Агуреев
Пикатов
77
Гащенков
9
Алиев
9
Алиев
77
Гащенков
10
Федчук
11
Темников
11
Темников
10
Федчук
78
Калинский
73
Шарипов
73
Шарипов
78
Калинский
17
Горбунов
16
Ставпец
16
Ставпец
17
Горбунов
Остались в запасе
Динамо Бр
Нижний Новгород
70
Александр Джумаев
ЦП
16
Максим Пикатов
ЦП
3
Данил Луппа
ЦЗ
21
Александр Циберкин
ЦФ
7
Алексей Шебанов
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
7
Кирилл Маляров
ПЗ
0
Михаил Осинов
ПЗ
81
Олег Смирнов
ВР
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
70
Александр Джумаев
ЦП
16
Максим Пикатов
ЦП
3
Данил Луппа
ЦЗ
21
Александр Циберкин
ЦФ
7
Алексей Шебанов
ВР
95
Денис Вамбольт
ВР
Остались в запасе
7
Кирилл Маляров
ПЗ
0
Михаил Осинов
ПЗ
81
Олег Смирнов
ВР
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Динамо Бр - Нижний Новгород
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
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