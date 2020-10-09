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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Балтика
Нижний Новгород - Балтика: обзор матча 09 октября 2020
Нижний Новгород
09.10.2020, пятница, 18:30
Россия. ФНЛ, 14 тур
2 : 1
Завершен
Балтика
19'
А. Попов
26'
А. Попов
11'
М. Маркин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Балтика
90'
+5
Желтая карточка
М. Кашчелан
Замена
М. Осинов
️️️️
Т. Сулейманов
90'
+3
Замена
И. Эдиев
️️️️
С. Зуйков
85'
85'
Замена
С. Джамилов
️️️️
М. Плопа
79'
Желтая карточка
М. Тишкин
Желтая карточка
Т. Сулейманов
77'
Замена
А. Ставпец
️️️️
М. Султонов
75'
Желтая карточка
К. Маляров
74'
Замена
М. Гащенков
️️️️
А. Шарипов
71'
Замена
И. Горбунов
️️️️
П. Комолов
71'
64'
Желтая карточка
И. Маклаков
63'
Замена
И. Маклаков
️️️️
К. Ковалев
49'
Желтая карточка
И. Альшин
46'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
М. Кузьмин
46'
Замена
И. Юрганов
️️️️
А. Шаваев
Желтая карточка
П. Комолов
38'
28'
Желтая карточка
М. Маркин
Желтая карточка
А. Сапета
28'
ГОЛ! 2:1!
А. Попов
26'
ГОЛ! 1:1!
А. Попов
19'
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Маркин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
53
Ян Казаев
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Нижний Новгород
99
Николай Сысуев
ВР
81
Олег Смирнов
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
0
Михаил Осинов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
78
Николай Калинский
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
1
Давид Волк
ВР
4
Иван Маклаков
ЛЗ
20
Игорь Юрганов
ЦЗ
7
Султан Джамилов
ЛВ
10
Дмитрий Плетнев
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
4-3-2-1
31
Анисимов
23
Зуйков
24
Гоцук
5
Шумских
7
Маляров
73
Шарипов
41
Сапета
20
Комолов
28
Султонов
18
Попов
99
Сулейманов
4-1-2-2-1
1
Латышонок
44
Тишкин
20
Ковалев
3
Плопа
17
Макарчук
18
Кашчелан
53
Казаев
8
Шаваев
10
Альшин
6
Кузьмин
93
Маркин
99
Сулейманов
0
Осинов
0
Осинов
99
Сулейманов
20
Комолов
17
Горбунов
17
Горбунов
20
Комолов
23
Зуйков
5
Эдиев
5
Эдиев
23
Зуйков
73
Шарипов
77
Гащенков
77
Гащенков
73
Шарипов
28
Султонов
16
Ставпец
16
Ставпец
28
Султонов
3
Плопа
7
Джамилов
7
Джамилов
3
Плопа
20
Ковалев
4
Маклаков
4
Маклаков
20
Ковалев
6
Кузьмин
11
Мусаев
11
Мусаев
6
Кузьмин
8
Шаваев
20
Юрганов
20
Юрганов
8
Шаваев
Остались в запасе
Нижний Новгород
Балтика
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
22
Никита Каккоев
ОП
99
Николай Сысуев
ВР
81
Олег Смирнов
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
39
Максим Бориско
ВР
10
Дмитрий Плетнев
АП
1
Давид Волк
ВР
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
22
Никита Каккоев
ОП
99
Николай Сысуев
ВР
81
Олег Смирнов
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
10
Артем Федчук
ЦФ
Остались в запасе
39
Максим Бориско
ВР
10
Дмитрий Плетнев
АП
1
Давид Волк
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча Нижний Новгород - Балтика
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Буланов
(Саранск)
Стадион:
Совкомбанк Арена
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