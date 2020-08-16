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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Нефтехимик
Нижний Новгород - Нефтехимик: обзор матча 16 августа 2020
Нижний Новгород
16.08.2020, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
0 : 1
Завершен
Нефтехимик
49'
Л. Потапов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Нефтехимик
90'
+6
Желтая карточка
И. Агапов
90'
+2
Замена
М. Яковлев
️️️️
М. Уридия
Желтая карточка
А. Шумских
90'
+1
90'
Замена
В. Микушин
️️️️
Д. Кленкин
87'
Замена
И. Агапов
️️️️
В. Галиулин
85'
Замена
М. Земсков
️️️️
П. Шадрин
Замена
С. Алиев
️️️️
Т. Сулейманов
81'
Замена
И. Горбунов
️️️️
С. Зуйков
71'
70'
Желтая карточка
А. Голубев
Замена
Д. Мичуренков
️️️️
П. Комолов
64'
61'
Замена
М. Уридия
️️️️
А. Котик
Замена
А. Ставпец
️️️️
А. Федчук
57'
Желтая карточка
И. Темников
54'
49'
ГОЛ! 0:1!
Л. Потапов
Желтая карточка
А. Шарипов
48'
42'
Желтая карточка
А. Лелюкаев
24'
Желтая карточка
М. Канаев
Замена
А. Шарипов
️️️️
Н. Калинский
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
99
Николай Сысуев
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
78
Николай Калинский
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Нефтехимик
1
Андрей Голубев
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
71
Алан Лелюкаев
ПЗ
21
Вагиз Галиулин
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
2
Марат Ситдиков
ЦП
62
Павел Шадрин
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
9
Артем Котик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
81
Олег Смирнов
ВР
0
Михаил Осинов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
83
Артем Шмыков
ОП
77
Михаил Гащенков
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
9
Саид Алиев
ЦФ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
Нефтехимик
18
Вячеслав Исупов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
14
Илья Агапов
ЦЗ
41
Владислав Микушин
ЦЗ
18
Михаил Яковлев
ЛВ
13
Илья Кубышкин
ОП
7
Александр Юшин
ПВ
8
Михаил Земсков
ЦФ
25
Мераби Уридия
ЦФ
4-3-1-2
99
Сысуев
23
Зуйков
24
Гоцук
5
Шумских
11
Темников
78
Калинский
41
Сапета
20
Комолов
18
Попов
10
Федчук
99
Сулейманов
3-1-5-1
1
Голубев
71
Лелюкаев
37
Потапов
12
Ширяев
17
Канаев
2
Ситдиков
62
Шадрин
10
Петров
4
Кленкин
21
Галиулин
9
Котик
99
Сулейманов
9
Алиев
9
Алиев
99
Сулейманов
23
Зуйков
17
Горбунов
17
Горбунов
23
Зуйков
20
Комолов
19
Мичуренков
19
Мичуренков
20
Комолов
78
Калинский
73
Шарипов
73
Шарипов
78
Калинский
10
Федчук
16
Ставпец
16
Ставпец
10
Федчук
62
Шадрин
8
Земсков
8
Земсков
62
Шадрин
21
Галиулин
14
Агапов
14
Агапов
21
Галиулин
4
Кленкин
41
Микушин
41
Микушин
4
Кленкин
9
Котик
25
Уридия
25
Уридия
9
Котик
Уридия
18
Яковлев
18
Яковлев
Уридия
Остались в запасе
Нижний Новгород
Нефтехимик
83
Артем Шмыков
ОП
0
Михаил Осинов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
31
Артур Анисимов
ВР
81
Олег Смирнов
ВР
77
Михаил Гащенков
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
13
Илья Кубышкин
ОП
7
Александр Юшин
ПВ
18
Вячеслав Исупов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Остались в запасе
83
Артем Шмыков
ОП
0
Михаил Осинов
ПЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
31
Артур Анисимов
ВР
81
Олег Смирнов
ВР
77
Михаил Гащенков
ЦП
Остались в запасе
13
Илья Кубышкин
ОП
7
Александр Юшин
ПВ
18
Вячеслав Исупов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Статистика матча Нижний Новгород - Нефтехимик
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Совкомбанк Арена
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