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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Оренбург
Нижний Новгород - Оренбург: обзор матча 28 октября 2020
Нижний Новгород
28.10.2020, среда, 16:00
Россия. ФНЛ, 18 тур
0 : 0
Завершен
Оренбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нижний Новгород - Оренбург
89'
Желтая карточка
А. Чуканов
Замена
Н. Каккоев
️️️️
Т. Сулейманов
87'
Замена
А. Федчук
️️️️
П. Комолов
81'
77'
Замена
М. Палиенко
️️️️
Д. Ткачук
Замена
И. Темников
️️️️
А. Ставпец
67'
67'
Замена
А. Чуканов
️️️️
А. Миронов
Замена
️️️️
А. Попов
61'
43'
Желтая карточка
А. Малых
Желтая карточка
А. Ставпец
33'
23'
Желтая карточка
С. Козлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
73
Альберт Шарипов
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
20
Павел Комолов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
6
Савелий Козлов
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
55
Кирилл Капленко
ЦП
32
Андрей Козлов
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Нижний Новгород
81
Олег Смирнов
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
0
Михаил Осинов
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
22
Никита Каккоев
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
78
Николай Калинский
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
10
Артем Федчук
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
51
Данил Хорошков
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
9
Давид Бидловский
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
99
Максим Палиенко
АП
27
Жига Скофлек
ПВ
95
Илья Воробьев
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
4-3-2-1
31
Анисимов
7
Маляров
24
Гоцук
5
Шумских
23
Зуйков
73
Шарипов
41
Сапета
20
Комолов
18
Попов
16
Ставпец
99
Сулейманов
4-1-2-1-2
1
Климович
12
Малых
3
Сиваков
6
Козлов
96
Смирнов
8
Аюпов
8
Миронов
55
Капленко
31
Ткачук
7
Фамейе
32
Козлов
99
Сулейманов
22
Каккоев
22
Каккоев
99
Сулейманов
16
Ставпец
11
Темников
11
Темников
16
Ставпец
20
Комолов
10
Федчук
10
Федчук
20
Комолов
8
Миронов
7
Чуканов
7
Чуканов
8
Миронов
31
Ткачук
99
Палиенко
99
Палиенко
31
Ткачук
Остались в запасе
Нижний Новгород
Оренбург
17
Игорь Горбунов
ЛВ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
0
Михаил Осинов
ПЗ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
81
Олег Смирнов
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
78
Николай Калинский
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
51
Данил Хорошков
ЦЗ
9
Давид Бидловский
ЦП
27
Жига Скофлек
ПВ
95
Илья Воробьев
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
17
Игорь Горбунов
ЛВ
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
0
Михаил Осинов
ПЗ
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
81
Олег Смирнов
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
78
Николай Калинский
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
Остались в запасе
51
Данил Хорошков
ЦЗ
9
Давид Бидловский
ЦП
27
Жига Скофлек
ПВ
95
Илья Воробьев
ПВ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
1
Алексей Кеняйкин
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Нижний Новгород - Оренбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Стадион:
Совкомбанк Арена
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