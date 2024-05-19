Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Кваси Вридт - статистика

Хавелсе
10 июля 1994 (32), Гамбург
#11 | Нападающий
188 см
Гана
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оснабрюк
23
1
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Оснабрюк
2 : 1
19.05.2024
Герта
73' - 90'
76'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Санкт-Паули
3 : 1
12.05.2024
Оснабрюк
1' - 80'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Оснабрюк
0 : 4
07.05.2024
Шальке-04
71' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Магдебург
1 : 1
28.04.2024
Оснабрюк
86' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Оснабрюк
0 : 3
20.04.2024
Айнтрахт
85' - 90'
90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Хольштайн
4 : 0
13.04.2024
Оснабрюк
46' - 90'
62'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Оснабрюк
2 : 0
07.04.2024
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Веен
0 : 1
31.03.2024
Оснабрюк
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Оснабрюк
0 : 4
15.03.2024
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Кайзерслаутерн
3 : 2
10.03.2024
Оснабрюк
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Гамбург
1 : 2
03.03.2024
Оснабрюк
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Оснабрюк
1 : 0
24.02.2024
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Эльверсберг
3 : 1
18.02.2024
Оснабрюк
78' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Оснабрюк
0 : 0
11.02.2024
Ганза
69' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Нюрнберг
2 : 2
03.02.2024
Оснабрюк
88' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Оснабрюк
0 : 0
27.01.2024
Падерборн
85' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Герта
0 : 0
16.12.2023
Оснабрюк
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
4 : 0
01.12.2023
Оснабрюк
88' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Оснабрюк
0 : 2
25.11.2023
Магдебург
80' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
3 : 2
11.11.2023
Оснабрюк
1' - 58'
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Оснабрюк
1 : 1
04.11.2023
Хольштайн
1' - 79'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Гройтер Фюрт
4 : 0
27.10.2023
Оснабрюк
71' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Оснабрюк
0 : 2
21.10.2023
Веен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Фортуна
1 : 1
06.10.2023
Оснабрюк
87' - 90'
90'
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Оснабрюк
2 : 2
01.10.2023
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Оснабрюк
2 : 1
22.09.2023
Гамбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Ганновер-96
7 : 0
17.09.2023
Оснабрюк
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Оснабрюк
0 : 1
03.09.2023
Эльверсберг
1' - 57'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Ганза
2 : 1
26.08.2023
Оснабрюк
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Оснабрюк
2 : 3
20.08.2023
Нюрнберг
62' - 90'
74'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Падерборн
1 : 1
04.08.2023
Оснабрюк
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Оснабрюк
2 : 3
29.07.2023
Карлсруэ
60' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
«Реал» претендует на шесть футболистов «Манчестер Сити»
16:48
ВидеоСафонов поговорил с Мостовым на французском языке
16:29
19-летний Ямаль: «Я уже не первый год играю на уровне обладателя «Золотого мяча»
16:16
Генич объяснил, почему «Спартак» не стал возвращать Дзюбу
15:58
2
Заявление «Ростова» о назначении Кириченко
15:47
1
«Ростов» определился с новым тренером
15:29
3
Назначен неожиданный комментатор на матчи сборной России
15:12
7
Ямаль раскрыл детали общения с Месси после финала ЧМ-2026
14:45
Вагнер Лав выбрал три лучших игры в составе ЦСКА
14:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+