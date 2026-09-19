Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 100 тыс

Марко Гобельич - статистика

ОФК
13 сентября 1992 (34)
#77 | Защитник
185 см
Сербия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Сербия. Суперлига, 10 тур
ОФК
3 : 5
19.09.2026
Раднички 1923
1' - 90'
Сербия. Суперлига, 9 тур
Раднички
3 : 1
13.09.2026
ОФК
Был в запасе
Сербия. Суперлига, 7 тур
Партизан
3 : 1
31.08.2026
ОФК
1' - 79'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кифисиас
23
0
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
41' - 90'
54'
Греция. Суперлига, 5 тур
Атромитос
1 : 2
20.04.2024
Кифисиас
75' - 90'
Греция. Суперлига, 2 тур
Волос
4 : 1
30.03.2024
Кифисиас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 1 тур
Кифисиас
0 : 0
16.03.2024
ОФИ
1' - 79'
Греция. Суперлига, 26 тур
Кифисиас
2 : 2
03.03.2024
Панетоликос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 25 тур
Астерас
3 : 3
28.02.2024
Кифисиас
1' - 69'
Греция. Суперлига, 23 тур
АЕК
3 : 0
18.02.2024
Кифисиас
1' - 90'
47'
Греция. Суперлига, 22 тур
Кифисиас
0 : 0
11.02.2024
Волос
1' - 83'
Греция. Суперлига, 21 тур
ОФИ
1 : 2
04.02.2024
Кифисиас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 20 тур
Кифисиас
0 : 1
27.01.2024
Арис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 19 тур
ПАС Ламия
4 : 1
20.01.2024
Кифисиас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 18 тур
Кифисиас
2 : 3
14.01.2024
Олимпиакос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 17 тур
Пансерраикос
1 : 1
07.01.2024
Кифисиас
1' - 90'
Греция. Суперлига, 16 тур
Атромитос
3 : 0
04.01.2024
Кифисиас
1' - 90'
43'
Греция. Суперлига, 15 тур
Кифисиас
0 : 6
21.12.2023
ПАОК
61' - 90'
Греция. Суперлига, 14 тур
Кифисиас
4 : 2
16.12.2023
ПАС
46' - 90'
Греция. Суперлига, 13 тур
Панетоликос
2 : 0
02.12.2023
Кифисиас
1' - 69'
Греция. Суперлига, 12 тур
Кифисиас
1 : 3
26.11.2023
Астерас
1' - 83'
Греция. Суперлига, 24 тур
Кифисиас
0 : 1
12.11.2023
Панатинаикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
1 : 1
04.11.2023
АЕК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 8 тур
Кифисиас
0 : 0
22.10.2023
ОФИ
1' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
Арис
1 : 1
01.10.2023
Кифисиас
85' - 90'
86'
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
1 : 1
27.09.2023
ПАС Ламия
Был в запасе
Греция. Суперлига, 5 тур
Олимпиакос
4 : 0
24.09.2023
Кифисиас
61' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
4
Вагнер Лав выбрал три лучших игры в составе ЦСКА
14:30
Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
14:16
Мбаппе повторил рекорд Платини в сборной Франции
13:28
Дуду: «При мне ЦСКА был хозяином «Спартака»
13:17
6
Сборная Грузии объявила о смене главного тренера
13:00
1
Инсайд о будущем Холанда в случае исключения «Ман Сити» из АПЛ
12:41
Орлов – об игроке «Спартака»: «В обороне совсем никакой»
12:30
4
Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
7
Генич предрек чистки в клубе РПЛ
11:45
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+