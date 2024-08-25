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БАТЭ
Кирилл Капленко
Новости
€ 350 тыс
Кирилл Капленко - новости
БАТЭ
15 июня 1999 (27)
#55 | Полузащитник
Беларусь | Россия
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Публикации
Минское «Динамо» избавилось от экс-зенитовца
23 июня
Фото
«Химки» подписали игрока сборной Беларуси
2024.08.25 14:47
1
«Химки» приобретут игрока сборной Беларуси за 50 млн рублей
2024.08.22 17:09
Фото
«Балтика» пополнилась полузащитником сборной Беларуси
2024.02.09 11:30
1
Названа сумма отступных за трансфер игрока «Оренбурга» в «Балтику»
2024.02.08 16:44
В «Оренбурге» прокомментировали новость о переходе Веры и Капленко в «Динамо»
2023.07.24 23:16
2
Два игрока «Оренбурга» близки к переходу в «Динамо»
2023.07.24 21:48
3
Фото
Опубликована сборная 19-го тура РПЛ по версии WhoScored
2023.03.13 12:00
2
Директор «Оренбурга»: «Капленко все‑таки не дождался вызова в сборную России»
2022.11.04 11:22
«Оренбург» выкупил у «Зенита» Капленко за 200 тысяч
2022.06.14 16:43
3
Три игрока «Зенита» останутся в «Оренбурге» на следующий сезон
2022.06.04 16:51
6
Хавбек «Зенита» Капленко перешел в «Оренбург»
2020.02.21 13:29
4
Мартынович: «В России легионерам с каждым годом все тяжелее»
2018.03.23 06:57
1
Девять футболистов «Зенита» прошли медосмотр перед сборами
2018.01.11 12:35
9
Капленко: «Может, сравняв счет в игре со «Спартаком-2» с нарушением фэйр-плей, мы поступили плохо»
2017.11.24 22:44
4
БФФ пожаловалась на «Зенит» в ФИФА из-за Капленко
2017.10.20 19:13
23
Полузащитник «Зенита» Капленко отказался играть за сборную Беларуси
2017.10.06 21:15
14
Чухлов: «Во втором тайме «Зенит» всколыхнулся, но этот клоун, Капленко, взял и все испортил»
2017.09.22 09:54
60
Орлов: «Манчини увидел возможности резерва. Вылетели из Кубка»
2017.09.22 07:53
24
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Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
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Дуду: «При мне ЦСКА был хозяином «Спартака»
13:17
Сборная Грузии объявила о смене главного тренера
13:00
Инсайд о будущем Холанда в случае исключения «Ман Сити» из АПЛ
12:41
Орлов – об игроке «Спартака»: «В обороне совсем никакой»
12:30
Мостовой готов войти в тренерский штаб Аленичева и Титова, но при одном условии
12:07
4
Генич предрек чистки в клубе РПЛ
11:45
5
Пономарев – о прощальном матче Вагнера Лава: «Зачем так раболепствовать перед Западом?»
11:23
2
Фигу выбрал обладателя «Золотого мяча»: «Давайте отдадим ему, потому что у Месси их и так много»
11:11
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Дзюбу пригласили в российский клуб: «Пускай приезжает!»
10:56
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