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    БФФ пожаловалась на «Зенит» в ФИФА из-за Капленко

    Белорусская федерация футбола обратилась в ФИФА с просьбой начать разбирательство в отношении санкт-петербургского «Зенита». Причина – неприбытие футболиста команды Кирилла Капленко на сбор молодежной сборной Беларуси, куда был вызван игрок.

    «Мы подали требование о начале дисциплинарного производства в отношении футбольного клуба «Зенит» и Капленко в связи с тем, что нарушается дисциплинарный регламент ФИФА», – говорят в БФФ.

    Ранее президент сине-бело-голубых Сергей Фурсенко дал понять, что Капленко намерен выступать за сборную России.

    Источник: ТАСС

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    20.10.2017 19:13
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 20 октября 2017, 21:00

      да нахер он нам нужен бокопор ходячий,он свою карьеру уже здесь загубил полностью только начав.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 20 октября 2017, 19:59

      А с какого белорус может выступать за Россию? Он родился у нас или 5 лет проработал? Да и счего фурсетка взяла, что его кто то ждет в нашей сборной???

      -1
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > ufos73 20 октября 2017, 20:04

      у него двойное гражданство. але!

      3
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      Рейтинг: +527

      трениришко > Михаил_Боярский 20 октября 2017, 20:10

      але, для белорусов у него нет второго гражданства

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Михаил_Боярский 20 октября 2017, 21:15

      Где это ты увидел у него двойное гражданство? С какого перепуга ему уже дали российское гражданство???

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > ufos73 20 октября 2017, 21:48

      может один из родителей русский. тогда получит легко

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Отчаянный Пердун 20 октября 2017, 21:54

      Может, а может и нет... Но сейчас он Беларус, и не за какую другую сборную, пока, играть не может

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      Рейтинг: +293

      VVK13 > ufos73 21 октября 2017, 00:50

      Марио Фернандес что ли чисто русский или Гильерме чисто русский, но они могут играть за Россию, так почему молодой пацан не может играть за Россию. а то что он сейчас беларус, то это значит что обязан приезжать играть за Беларусию, при том что сам хочет играть за Россию? обязан он играть за зенит, это контракт и там он зарабатывает на жизнь, все остальное его личное дело

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > VVK13 21 октября 2017, 08:35

      Я че то сказал, про то что он обязан??? Я говорю про то, что сейчас и в ближайщие года, он не имеет права выступатьза Россию, а бразильцы у нас проработали 5 лет, и свое гражданство получили по закону... а этот пи*дюк, еще не скоро получит такое право, может раньше от него бомжи сами откажутся... А выступление за молодежную сборную, не закрепляет игрока за сборную!

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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский > ufos73 21 октября 2017, 12:41

      Я откуда знаю, с такого же как Сигалу и другим. По ссылке из статьи а так же по википедии у него действительно гражданство РБ и РФ.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > Михаил_Боярский 21 октября 2017, 12:57

      Чем ты смотришь??? По ссылки тут у него одно гражданство, А Сигал получил от Путина, как личность мирового уровня, а это кто такое, что бы Путин на него время свое тратил? )))

      0
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      Рейтинг: +550

      Жентус 20 октября 2017, 19:55

      Причем тут в тегах "Беларусь. Высшая лига"?

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 20 октября 2017, 19:32

      БАФа..знают..и чтут,иногда смеются.)
      А кто такой БФФ...?

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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 20 октября 2017, 19:25

      Когда читаешь об этом, сразу вопрос к агенту и родителям : какого хрена довели до такого? Пацан может схлопотать дисквалификацию и остаться " вечно подающим надежды".

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      Рейтинг: +293

      VVK13 > DOCTOR PENALTY 20 октября 2017, 19:44

      а при чем тут родители, агент и дисквалификация? он что обязан был ехать?

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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY > VVK13 20 октября 2017, 20:15

      БФФ иначе не напрягались бы, регламент...

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      Рейтинг: +240

      Italian_93 > DOCTOR PENALTY 20 октября 2017, 20:31

      У меня тоже 2 гражданство итальянское и русское, если бы сказали выбирай за какую сборную играть даже не думал бы выбрал Италию, у парня такая же ситуация РФ или картошка, конечно Россия она сильнее и по финансам не обидит

      0
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 20 октября 2017, 19:14

      А футболист что, является рабом федерации футбола? Почему он обязан куда-то прибывать, если он не хочет этого делать?

      5
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Freyk 20 октября 2017, 19:39

      выступать за национальную сборную - долг каждого уважающего себя спортсмена!
      Но с другой стороны, основной заработок его - в клубе! Поэтому, те кто платят, могли бы намекнуть ему, да нах...... тебе эта сборная, скажи не поедешь, и может вскоре за нас заиграешь! Поступок со стороны руководства клуба с человеческой точки зрения подлый, но раз речь о зените, то вполне правдоподобной может быть!
      Так что, не факт, что он сам не захотел, может ему дали понять, чтобы не хотел......

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      Рейтинг: +293

      VVK13 > diadushka 20 октября 2017, 19:47

      я конечно не фанат зенита, но тут за него, если игрок хочет играть за другую страну, может в силу молодости ему это внушили и он поверил что получится, при чем тут зенит?

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > VVK13 20 октября 2017, 19:50

      притом, что клубы не охотно отпускают своих игроков в сборные, ведь им никакой выгоды за это не будет, а возвращаются они уставшими и может даже, не дай Бог, с травмами! вот и зенит судя по всему не захотел его отпускать, напели ему о месте в сборной России...........

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      Рейтинг: +293

      VVK13 > diadushka 20 октября 2017, 19:53

      ну да это такой игрок для зенита, что если травма, то прощай чемпионство и ЛЕ

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      Рейтинг: +2141

      diadushka > VVK13 20 октября 2017, 19:56

      это такой игрок, на которого удалось повлиять! на остальных не удалось, вот и поехали они играть за свои сборные

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