БФФ пожаловалась на «Зенит» в ФИФА из-за Капленко

Белорусская федерация футбола обратилась в ФИФА с просьбой начать разбирательство в отношении санкт-петербургского «Зенита». Причина – неприбытие футболиста команды Кирилла Капленко на сбор молодежной сборной Беларуси, куда был вызван игрок.

«Мы подали требование о начале дисциплинарного производства в отношении футбольного клуба «Зенит» и Капленко в связи с тем, что нарушается дисциплинарный регламент ФИФА», – говорят в БФФ.

Ранее президент сине-бело-голубых Сергей Фурсенко дал понять, что Капленко намерен выступать за сборную России.