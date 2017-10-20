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БФФ пожаловалась на «Зенит» в ФИФА из-за Капленко

20 октября 2017, 19:13
23

Белорусская федерация футбола обратилась в ФИФА с просьбой начать разбирательство в отношении санкт-петербургского «Зенита». Причина – неприбытие футболиста команды Кирилла Капленко на сбор молодежной сборной Беларуси, куда был вызван игрок.

«Мы подали требование о начале дисциплинарного производства в отношении футбольного клуба «Зенит» и Капленко в связи с тем, что нарушается дисциплинарный регламент ФИФА», – говорят в БФФ.

Ранее президент сине-бело-голубых Сергей Фурсенко дал понять, что Капленко намерен выступать за сборную России.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Беларусь. Высшая лига Зенит Капленко Кирилл
Комментарии (23)
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Freyk
1508516062
А футболист что, является рабом федерации футбола? Почему он обязан куда-то прибывать, если он не хочет этого делать?
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DOCTOR PENALTY
1508516720
Когда читаешь об этом, сразу вопрос к агенту и родителям : какого хрена довели до такого? Пацан может схлопотать дисквалификацию и остаться " вечно подающим надежды".
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shinnik
1508517170
БАФа..знают..и чтут,иногда смеются.) А кто такой БФФ...?
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Жентус
1508518537
Причем тут в тегах "Беларусь. Высшая лига"?
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ufos73
1508518756
А с какого белорус может выступать за Россию? Он родился у нас или 5 лет проработал? Да и счего фурсетка взяла, что его кто то ждет в нашей сборной???
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3a zenit
1508522422
да нахер он нам нужен бокопор ходячий,он свою карьеру уже здесь загубил полностью только начав.
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