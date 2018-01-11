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Девять футболистов «Зенита» прошли медосмотр перед сборами

11 января 2018, 12:35
9

Пресс-служба «Зенита» сообщила о том, что первая группа игроков прошла медосмотр перед тренировочными сборами.

«Михаил Кержаков, Олег Шатов, Дмитрий Богаев, Юрий Жирков, Максим Карпов, Кирилл Капленко, Иван Новосельцев, Дмитрий Плетнев и Денис Терентьев встретились с терапевтом, офтальмологом, травматологом, стоматологом, хирургом и другими специалистами и прошли серию тестов на беговой дорожке.

Сине-бело-голубые продолжат проходить медосмотр 13 и 14 января, а в ближайший понедельник отправятся в Дубай на первые «Газпром» — тренировочные сборы, в рамках которых проведут три контрольных матча против «Копенгагена», «Славии» и «Гуанчжоу Эвергранд», – говорится на официальном сайте клуба.

Сине-бело-голубые ушли на зимний перерыв РФПЛ в статусе второй команды турнирной таблицы.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Михаил Жирков Юрий Шатов Олег Терентьев Денис Богаев Дмитрий Новосельцев Иван Карпов Максим Плетнев Дмитрий Капленко Кирилл
Комментарии (9)
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Павелий
1515666254
Остальным и не надо. Главное, чтобы лавку основательно грели.
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lotsman
1515667559
Надо хорошо подготовиться к предстоящим матчам.
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dinar7777dinar
1515668852
а остальные че еще под капельницей после запоя и кокса?
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СОКОЛ САРАТОВ
1515669010
первые которых отправят в другие команды
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Юрэс
1515670936
ХА ХА ХА! !!!! Одни ХУ......ПЛЁТЫЫЫ
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upiter622
1515681841
Надеюсь в них тормозную жидкость не обнаружили!
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dok66
1515682084
А причем здесь "Газпром - тренировочные сборы" ? Не интересно
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