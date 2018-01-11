Девять футболистов «Зенита» прошли медосмотр перед сборами

Пресс-служба «Зенита» сообщила о том, что первая группа игроков прошла медосмотр перед тренировочными сборами.

«Михаил Кержаков, Олег Шатов, Дмитрий Богаев, Юрий Жирков, Максим Карпов, Кирилл Капленко, Иван Новосельцев, Дмитрий Плетнев и Денис Терентьев встретились с терапевтом, офтальмологом, травматологом, стоматологом, хирургом и другими специалистами и прошли серию тестов на беговой дорожке.



Сине-бело-голубые продолжат проходить медосмотр 13 и 14 января, а в ближайший понедельник отправятся в Дубай на первые «Газпром» — тренировочные сборы, в рамках которых проведут три контрольных матча против «Копенгагена», «Славии» и «Гуанчжоу Эвергранд», – говорится на официальном сайте клуба.

Сине-бело-голубые ушли на зимний перерыв РФПЛ в статусе второй команды турнирной таблицы.