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    Девять футболистов «Зенита» прошли медосмотр перед сборами

    Пресс-служба «Зенита» сообщила о том, что первая группа игроков прошла медосмотр перед тренировочными сборами.

    «Михаил Кержаков, Олег Шатов, Дмитрий Богаев, Юрий Жирков, Максим Карпов, Кирилл Капленко, Иван Новосельцев, Дмитрий Плетнев и Денис Терентьев встретились с терапевтом, офтальмологом, травматологом, стоматологом, хирургом и другими специалистами и прошли серию тестов на беговой дорожке.

    Сине-бело-голубые продолжат проходить медосмотр 13 и 14 января, а в ближайший понедельник отправятся в Дубай на первые «Газпром» — тренировочные сборы, в рамках которых проведут три контрольных матча против «Копенгагена», «Славии» и «Гуанчжоу Эвергранд», – говорится на официальном сайте клуба.

    Сине-бело-голубые ушли на зимний перерыв РФПЛ в статусе второй команды турнирной таблицы.

    Источник: ФК «Зенит»

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    11.01.2018 12:35
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 января 2018, 17:48

      А причем здесь "Газпром - тренировочные сборы" ? Не интересно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2075

      upiter622 11 января 2018, 17:44

      Надеюсь в них тормозную жидкость не обнаружили!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 11 января 2018, 14:42

      ХА ХА ХА! !!!!
      Одни ХУ......ПЛЁТЫЫЫ

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 11 января 2018, 14:10

      первые которых отправят в другие команды

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 11 января 2018, 14:07

      а остальные че еще под капельницей после запоя и кокса?

      -2
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      ...
      Рейтинг: +17756

      paracetamol > dinar7777dinar 11 января 2018, 15:41

      По себе не ровняй.

      1
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      ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > paracetamol 11 января 2018, 15:49

      оооо любитель зенита !!

      -1
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      Рейтинг: +1026

      lotsman 11 января 2018, 13:45

      Надо хорошо подготовиться к предстоящим матчам.

      0
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      Рейтинг: +5882

      Павелий 11 января 2018, 13:24

      Остальным и не надо. Главное, чтобы лавку основательно грели.

      -1
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